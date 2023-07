¿El limón ayuda a bajar de peso? Esto dice la ciencia

Si la vida te da limones... ¿haz remedios? Esta fruta de sabor agrio, que se encuentra en bebidas y hasta en los tacos, se asocia con remedios caseros para bajar de peso; sin embargo, ¿te has preguntado si realmente tiene esta capacidad?

El limón es un tipo de fruta cítrica que crece en ciertos árboles y que se caracteriza por su agria sensación que usualmente se utiliza para darle sabor a ciertos alimentos. Este ingrediente cuenta con dos tipos principales que se diferencian por su color, amarillo o verde, y su nivel de acidez.

El limón ya era consumido en el territorio mexicano durante el Virreinato. (Shutterstock)

¿Por qué hay remedios caseros con limón?

Hay quienes aseguran que, aparte de sus sabrosas propiedades, el limón puede ayudar a bajar de peso. Es por ello que la fruta, usualmente en su versión amarilla, se encuentra como el ingrediente principal de varios remedios caseros.

Estos son algunos de los remedios caseros que incluyen limón para supuestamente bajar de peso:

El sitio de Healhtline, especializado en temas de salud, comparte algunas teorías que podrían responder la pregunta: ¿por qué el limón se promociona como una fruta para bajar de peso?

Una de las teorías que comparte el sitio explica que la pectina, una sustancia que se encuentra en la cáscara de ciertas frutas, se asocia con la reducción de los niveles de hambre; sin embargo, solamente se acostumbra a tomar el jugo de limón y no el alimento completo.

El aceite de oliva y limón es uno de los remedios populares para tomar en ayunas porque promete varios beneficios para el cuerpo. (Foto: Especial).

Otra de las razones por las que este alimento se podría asociar con la pérdida de peso, es que en ciertos estudios a animales se han visto estos efectos. A pesar de ello, no hay investigaciones que confirmen los efectos adelgazantes del limón hacia los humanos.

A pesar de ello, Healthline explica que la pulpa del limón, no solamente su jugo, podría apoyar al funcionamiento del sistema digestivo por contener fibra soluble y azúcares simples.

En redes sociales se ha popularizado la tendencia de agregar limón al café. (Foto: Especial).

¿El limón ayuda a bajar de peso?

Aparte de las razones por las cuales se podría creer que el limón baja de peso, la realidad es que no hay evidencia de que ayude a adelgazar.

Según la Clínica de Cleveland, el limón no contiene ningún tipo de cualidades especiales para bajar de peso. Solamente se trata de una fruta cítrica que le puede dar sabor a los alimentos al momento de degustarlos o prepararlos.

“Ese mecanismo de acción no existe. No hay nada en el jugo de limón que vaya a quemar grasa o una conexión química para que eso ocurra. Siento decirlo, pero no es tan fácil”, explicó la especialista Beth Czerwony en conversación con la Clínica de Cleveland.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Asimismo, la especialista aseguró que hay algunos remedios como el agua con limón que son asociados a adelgazar por el siguiente efecto:

“El agua te mantiene más saciado, lo que hace que disminuyan las señales de hambre que te hacen querer comer”. Sin embargo, recalcó que el limón no tiene ningún tipo de propiedad de adelgazamiento en los remedios caseros.

“La verdad es que no hay soluciones rápidas cuando se trata de perder peso”, explica Czerwony. Sin embargo, la Clínica de Cleveland cuenta con algunas recomendaciones para apoyar este proceso.

Gestionar el hambre: El consumo de alimentos altos en proteína y fibras ayudan a controlar los antojos.

Evitar consumir carbohidratos a menos de que contengan fibra.

La nutrición vegetal ayuda a bajar de peso

Según el portal de Mayo Clinic, para conseguir perder peso es necesario quemar más calorías de las que se consumen. Es por ello que se recomienda reducir los alimentos y bebidas con grandes cantidades de este elemento y seguir un plan de dieta y ejercicio físico.