¿Por qué la gente está tomando café con limón?

Además de preparaciones cotidianas como café con leche, crema o azúcar, esta bebida ha encontrado la manera de filtrarse en todo tipo de tendencias, desde la que lleva una nube de algodón de azúcar encima de la taza, o bien, otras rarezas como el café con sal... o con un limón exprimido.

En redes sociales, principalmente Tik Tok, las ocurrencias culinarias son el pan de cada día, por recomendación de los usuarios la gente comenzó a tomar café con sal para comprobar si realmente mejora su sabor al quitar el amargor.

Otra de las que ha estado rondando en este tipo de videos es el de agregar el jugo de un limón a una taza de café, ya que se considera un resultado ‘supersaludable’ al sumar las propiedades de ambos ingredientes con supuestos efectos como bajar de peso, tener una piel sana, aliviar la diarrea y más.

Hay quienes aseguran beber el café con sal. (Foto: Shutterstock)

Beneficios del café y el limón

Healthline explica que, por separado, café y limón coinciden en varias propiedades:

Tienen un alto contenido de antioxidantes : moléculas que ayudan a proteger el organismo ante la cantidad excesiva de radicales libres.

: moléculas que ayudan a proteger el organismo ante la cantidad excesiva de radicales libres. Propiedades anticancerígenas .

. Protección en enfermedades crónicas, como padecimientos cardiacps y la diabetes.

El café es una bebida con cafeína que actúa sobre el sistema nervioso y en general un consumo moderado (de 3 a 5 tazas diarias) se considera saludable, ya que cuando va solo (sin azúcar ni crema) tiene tan solo 2 calorías por porción, además de que se le asocia con menos riesgo de enfermedades crónicas, neurodegenerativas y diabetes.

En tanto, el limón (también por sí solo), es un fruto cítrico rico en vitamina C y flavonoides, asociados con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, además de protección al sistema inmunitario y para combatir infecciones.

El café con canela es una de las mezclas que sí puede tener varios beneficios para tu salud. (Foto: Shutterstock).

¿Qué tan saludable es el café con limón?

No ayuda a bajar de peso

El café con limón para bajar de peso es uno de los principales argumentos en redes sociales, donde abundan los videos de personas que hacen esta mezcla.

Healthline dice que el uso de este fruto para derretir la grasa del cuerpo es recurrente en varios remedios caseros, sin embargo, ni el limón ni el café pueden hacerlo por sí solos.

El nutriólogo Beth Czerwony explica a Cleveland Clinic que, contrario a la creencia popular, el limón no tiene cualidades especiales para quemar grasa, esta idea parece venir del hábito de beber agua con una rodaja, lo cual causa reduce las ganas de comer, pero por el agua, ya que el líquido llena la panza.

En redes sociales se ha vuelto tendencia beber café con limón. (Foto: Tik Tok / shannonhaylieeeee).

De acuerdo con Healthline, la única forma de eliminar la grasa no deseada es al ingerir menos calorías o quemando más.

En dado caso, algunos estudios relacionan al café como un auxiliar para metabolizar carbohidratos y grasas en algunas personas, pero dicho sitio precisa que este potencial efecto se vincula a la cafeína, no a la mezcla con limón.

No alivia el dolor de cabeza

Otro de los supuestos beneficios es que el café con limón es que quita el dolor de cabeza.

Al respecto, Healthline dice que la cafeína se ha estudiado por un posible efecto vasoconstrictor (que contrae los vasos sanguíneos y reduce el flujo de sangre a la cabeza, para así aliviar el dolor).

No obstante, a la par también se le investiga a esta sustancia activa como un desencadenante, por lo que si quita o no el dolor de cabeza, esto sería por la cafeína, no por el limón.

El café y limón se usa como remedio, aunque no se han comprobado sus cualidades. (Foto: Tik Tok / alexcifuentesfit).

No alivia la diarrea

Los remedios del internet dicen que esta mezcla ayuda a tratar la diarrea, pero Healthline dice que no existen pruebas médicas de ello.

Lo que sí está comprobado es que el café tiene efecto diurético, por lo que si lo bebes cuando tienes diarrea podrías presentar deshidratación, la cual ya es parte de este padecimiento.

Podría beneficiar a la piel

De acuerdo con Healthline, tanto el café como el limón tienen muchos antioxidantes, con lo cual sí podrían verse algunos beneficios para la piel gracias a que el café tiene sustancias que pueden mejorar el flujo sanguíneo y la hidratación de la piel; mientras que el limón tiene vitamina C que estimula la producción del colágeno.

No obstante, “puedes aprovechar estos beneficios consumiendo café y limones por separado, ya que no hay pruebas que sugieran que el efecto solo se ejerza cuando ambos se mezclan”, dice dicho sitio especializado.

El limón tiene muchos antioxidantes. (Shutterstock)

Podría irritar tu estómago

Czerwony advierte que si agregas limón al café, el jugo podría causar ardor en tu estómago por los altos niveles de ácido cítrico, en especial quienes padecen reflujo.

Podrías dañar tus dientes

El especialista Czerwony dice Cleveland Clinic que el exceso del ácido del limón también podría dañar el esmalte dental con el tiempo.

¿Para qué sirve en realidad tomar café con limón?

En conclusión, el café con limón no marca la diferencia, se pueden consumir por separado en tu alimentación cotidiana en lugar de mezclados para aprovechar los beneficios de cada ingrediente.

Healthline agrega que los potenciales beneficios de la mezcla vienen más del café que del limón, “ninguna prueba sugiere que deban consumirse juntos para obtener mayores beneficios”.

Czerwony resume cuál es el principal efecto de añadir limón a tu bebida: “Probablemente arruinarás una buena taza de café”.