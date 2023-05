¿Por qué los turcos toman café con sal?

La tendencia de tomar café con sal se ha estado popularizado en redes sociales, sin embargo, esta combinación también se trata de una tradición de países como Turquía, donde es un ritual que define si una persona se casa o no.

Según el Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, el café se toma de formas diferentes en cada región, según su fuerza y aroma:

Puede ir muy concentrado y con un vaso de agua fría como en Grecia, Turquía y países árabes.

Con más o menos azúcar

Con un bombón de chocolate, como en Suiza, en Alemania y en los Países Bajos.

Con una galleta, como en Bélgica y en Inglaterra.

Con una jarrita de crema líquida, como en el norte de Francia.

¿Qué pasa si tomas café con sal?

En 2020, el influencer James Hoffmann había asegurado que el café con sal tiene un mejor sabor: “Los sabores salados pueden amplificar los dulces, pero también pueden mitigar o reducir los amargos... es algo que va a volver más sabrosa la bebida, pero la va cambiar”.

Según el creador de contenido, la sal puede verse como similar a agregar leche o azúcar a esta bebida con cafeína, aunque para ciertos paladares este sabor podría no percibirse: “Esto no funciona para todas las personas, la supresión de la amargura por la sal puede no tener efecto particular”.

Sin embargo, desde mucho tiempo atrás se ha analizado el efecto de la sal, en la revista Nature, en 1997, se menciona que las sales son “agentes aromatizantes en la cocina de muchas culturas”, en especial el NaCl, que puede poner su sabor salado y también realzar otros sabores:

“Es desconcertante, ya que prácticamente todos los estudios psicofísicos publicados muestran que el NaCl suprime o no tiene efecto sobre otros sabores... Hemos propuesto que las sales filtran selectivamente los sabores, de modo que los sabores desagradables (como el amargor) se suprimen más que los sabrosos (como el dulzor), aumentando así la prominencia y/o intensidad de estos últimos.”

Sin embargo, antes de la tendencia, el café con sal se toma en turquía como parte de los festejos de matrimonio.

¿Cómo es el café turco?

El café turco es famoso en todo el mundo: sobre la arena caliente se mueve con habilidad el cezve (cafetera turca) donde los granos tostados y molidos finamente agarran calor con lentitud hasta formar una delgada capa de espuma.

Desde 2013, el café a la turca es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), pues se reconocen sus técnicas de preparación y una tradición detrás de cada taza.

Se sirve en tacitas con un vaso de agua en cafeterías y también en ocasiones festivas como desposorios (promesa mutua de futuro matrimonio) y fiestas; también lo que queda en la taza se usa para predecir la suerte.

El café con sal que se toma en Turquía

Para una boda en Turquía, el café es parte de las celebraciones previas, cuando el novio va a la casa de la familia a pedir la mano de la novia y las bendiciones, ahí lo toma con sal.

En ese momento, ella debe preparar el café y sus habilidades para hacerlo serán juzgadas, lo sirve a todos los invitados pero en el café de su prometido ella echa sal en lugar de azúcar para verificar su carácter, le llaman “prueba del algodón”: si lo toma sin quejarse, entonces comprueba que es paciente; si protesta, es una mala señal para la novia.

Según la UNESCO, antiguamente ese era el momento en el que la pareja se conocía por primera vez y si a ella le agradaba, le preparaba un café dulce; si no, le agregaba sal.