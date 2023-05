¿Por qué la gente está tomando café con sal?

Una tacita de café con... ¿sal? En redes sociales varios usuarios recomiendan tomarlo de esta manera, ya que aseguran que agregar este ingrediente a la bebida tiene un buen efecto en el sabor, ¿pero qué pasa en tu cuerpo si lo haces?

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el café es una bebida que proviene de un grupo de semilla originarias de Sudán y Etiopía, se caracteriza por tener altas cantidades de cafeína, un alcaloide que estimula al sistema nervioso y produce un efecto de alerta.

En la actualidad hay diversas formas de tomar este líquido, ya que se le pueden añadir ingredientes como leche y azúcar, sin embargo en redes sociales, algunos han sugerido echar sal al café, el cual es la principal fuente de sodio para el cuerpo.

El café es una bebida que se caracteriza por su sabor amargo. (Shutterstock)

¿Para qué sirve tomar café con sal?

Existen varios países, entre ellos se encuentra Turquía y Taiwán, que acostumbran agregar sal a su café; sin embargo, no es una práctica que se acostumbre a realizar de manera cotidiana.

En redes sociales esta práctica se ha vuelto más popular por usuarios que aseguran que el café con sal tiene un mejor sabor. En un video publicado en 2020, el influencer James Hoffmann explicó la ciencia que hay detrás de esta mezcla:

“Los sabores salados pueden amplificar los dulces, pero también pueden mitigar o reducir los amargos”, revela el creador de contenido quien asegura que la sal debería verse como un aditamento similar a la leche y azúcar: “es algo que va a volver más sabrosa la bebida, pero la va cambiar”.

Hoffmann dice en su video que la “percepción de sal no es universal”, lo que quiere decir que agregar este ingrediente al café podría no cambiar su sabor debido a que cada persona percibe de manera distinta algunos sabores:

“Esto no funciona para todas las personas, la supresión de la amargura por la sal puede no tener efecto particular”.

¿La sal tiene efectos secundarios en el café?

Además del supuesto cambio en el sabor del café, no existe una recomendación médica de los efectos que puede tener esta combinación.

Hay que recordar que el consumo excesivo de sal se ha asociado con varios problemas para la salud. En una publicación de Harvard T.H. Chan School of Public Health, se explica que una dieta alta en sodio puede ocasionar algunos problemas como:

Aumento de presión arterial

Riesgo de enfermedades cardíacas

Pérdida de calcio, principalmente de los huesos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo recomendado para adultos sanos es de menos de dos gramos de sodio. Esto se puede traducir a cinco gramos de sal por día, un poco menos que una cucharada pequeña.

Un elevado consumo de sal contribuye a una mala salud y deterioro del metabolismo. (Shutterstock)

El café tiene varios efectos positivos en la salud, pero su valor nutrimental cambia si se le agregan otros ingredientes.

Por sí solo (sin azúcar, crema, sal, leche ni nada extra), éste puede ser una bebida llena de beneficios siempre y cuando no se consuma en exceso, ya que la cafeína puede producir efectos negativos como malestar estomacal, nerviosismo, mareos, entre otros.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la dosis adecuada para adultos sanos es de 400 miligramos de cafeína al día lo que resulta equivalente a cuatro o cinco tazas de café.

Una taza sola de café contiene:

Cafeína: (95mg por una taza de 236 ml)

Vitamina B2 (riboflavina)

Magnesio

Sustancias químicas vegetales: polifenoles como el ácido clorogénico y el ácido quínico, y diterpenos como el cafestol y el kahweol.

El café es una bebida con beneficios para la salud. (Foto: Shutterstock).

De acuerdo con Healthline, un sitio especializado en salud, el café puede tener algunos beneficios en el cuerpo como promover el control de peso, reducir el riesgo de diabetes tipo II y apoyar a la salud del corazón.

Asimismo, en una publicación de Harvard T.H. Chan School of Public Health el café se relacionada a efectos antidepresivos, menor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas y el menor riesgo de una muerte prematura.