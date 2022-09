¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes demasiada sal todos los días?

Los saleros en las mesas mexicanas, a veces aún antes de probar la comida ya cayó esa pizca extra en el guisado, ¿pero qué tanto es tantito? Esta práctica puede ser dañina para la salud.

La sal es una sustancia cristalizada que se emplea como condimento y para la conservación de alimentos, ya que las bacterias no prosperan ante una gran cantidad.

La encontramos en la vida cotidiana de muchas maneras, no solo en los saleros, también en grandes cantidades en productos como jamones, quesos, conservas, botanas, sopas instantáneas, pizzas y en especial en alimentos procesados

¿Cuál es el consumo recomendado de sal?

La sal es indispensable para el organismo en cierta cantidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta es la principal fuente de sodio en nuestra alimentación, aporte que también se encuentra en el glutamato de sodio.

El consumo recomendado de la OMS para los adultos es de menos de dos gramos de sodio, es decir, cinco gramos de sal por día (un poco menos que una cucharada pequeña); hay que ajustar a la baja, para los niños de 2 a 15 años.

En un artículo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se explica que el consumo adecuado de sodio permite:

Un buen funcionamiento de músculos y el corazón.

Ayuda al cerebro a controlar los impulsos nerviosos.

Regula los fluidos extracelulares del cuerpo, ya que las células necesitan agua para trabajar.

Mantiene el PH de la sangre en un balance entre ácido y alcalino.

¿Qué pasa si como demasiada sal?

La OMS agrega: “la mayoría de las personas consumen demasiada sal, de 9 a 12 gramos por día en promedio, es decir, dos veces la ingesta máxima recomendada”.

Esto trae consigo varios efectos para la salud, desde un desequilibrio en el cuerpo que provoca efectos inmediatos, hasta problemas a largo plazo.

Retención de líquidos y aumento de peso

De acuerdo con el portal especializado Eat this, not that, al comer un alimento rico en sodio, como unas papas fritas, es natural que el cuerpo se hinche o sienta hincado, ya que los riñones conservan el agua adicional que se toma para compensar el sodio adicional.

En una publicación del IMSS, el doctor Óscar Castro Guevara explica que el excesivo consumo de sal provoca efectos como: retención de líquidos e incremento de peso, lo cual hace que el hígado, riñones y corazón trabajen más allá de sus niveles normales, lo que afecta el sistema cardiovascular.

Sed inusual

Eat this, not that agrega que puede aumentar la intensidad de la sed, ya que el cuerpo busca mantener la proporción de sodio y agua.

Deshidratación

Por otro lado, también puedes deshidratarte, ya que si comes demasiada sal el cuerpo comienza a extraer agua de las células, “sentir sed, náuseas o calambres estomacales pueden ser el resultado de comer demasiadas cosas saladas, así que asegúrese de beber mucha agua durante el día”, explica Eat this, not that.

Hipertensión arterial

En Eat this, not that explican que si se come bastante sal en un día algunas personas pueden experimentar aumentos temporales en los niveles de presión arterial, ya que los alimentos con mucho sodio hacen que la sangre fluya con mayor volumen.

Los efectos a largo plazo de una dieta con demasiado sodio resultan en presión arterial alta o hipertensión. El doctor Óscar Castro Guevara advirtió que han incrementado los pacientes con enfermedades degenerativas como hipertensión, además a edades cada vez más tempranas, lo cual se relaciona a alimentación con más sal de la recomendada.

Problemas cardiacos

Por su parte, en una publicación de Harvard T.H. Chan School of Public Health se agrega que los riñones tienen problemas para mantenerse al día con el exceso de sodio, por lo cual el cuerpo retiene agua para diluirlo: más trabajo para el corazón y presión en los vasos sanguíneos.

“Con el tiempo, el trabajo y la presión adicionales pueden endurecer los vasos sanguíneos, lo que provoca presión arterial alta, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. También puede provocar insuficiencia cardíaca”.

Cáncer gástrico o colorrectal

En un artículo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que sobrepasar la ingesta recomendada por la OMS aumenta el riesgo de presentar cáncer gástrico o colorrectal.

Osteoporosis

Harvard T.H. Chan School of Public Health explica: “la cantidad de calcio que tu cuerpo pierde al orinar aumenta con la cantidad de sal que ingieres”.

Así, si el calcio escasea en la sangre puede filtrarse fuera de los huesos y con una dieta alta en sodio esto puede concluir en una enfermedad de adelgazamiento de los huesos conocida como osteoporosis.