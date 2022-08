¿Clara o yema? Te decimos cuál parte del huevo es mejor para la salud

El huevo es uno de los alimentos más populares dentro de las cocinas de México: tierno, revuelto, en omelette, rancheros, motuleños, divorciados, es un ingrediente versátil, nutritivo, ‘llenador’ y económico; sin embargo, en el sartén también se ‘estrella’ otro debate: ¿es mejor comer las claras o las yemas?

En un artículo de la UNAM, José Antonio Quintana López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMVZ) de la UNAM explica que el huevo es uno de los alimentos más completos que en cierta cantidad puede formar parte de una dieta saludable.

El ‘huevito‘ cuenta con varias partes que componen su estructura, pero destacan dos elementos esenciales: la clara y la yema, cada una tiene sus propiedades.

Beneficios de comer clara de huevo

De acuerdo con datos del Instituto de Estudios del Huevo, la clara compone un 60% del peso total del alimento, dentro de los elementos que componen este espeso líquido se encuentra más de la mitad de las proteínas del huevo y de la vitamina B2 del huevo.

En la publicación El huevo: mitos y realidades de la UNAM se agrega que tiene fósforo, zinc, hierro, yodo y selenio; además, sus proteínas son de elevado valor biológico, ricas en aminoácidos esenciales, las cuales ayudan a generar y mantener músculos y huesos.

Beneficios de comer yema de huevo

La yema es el núcleo del huevo que se caracteriza por su color amarillo y densa consistencia que se rompe con cualquier interacción, corresponde al 33% del peso del huevo.

Proteínas

El Instituto de Estudios del Huevo señala que aquí están el resto de proteínas y vitamina B2, y casi todos los nutrientes del huevo.

En un artículo de Eat this, not that, el especialista Toby Amidor explica que esta proteína “ayuda con una variedad de funciones, incluida la construcción de músculos”.

El Instituto de Estudios del Huevo agrega que esta parte contiene la mayor parte de los nutrientes del huevo: hierro, zinc, fósforo, vitaminas A, D, E B6 y B12, ácido fólico, ácido pantoténico, colina y tiamina.

Salud ocular

Amidor explica que las yemas contienen la luteína fitoquímica, lo que le da el tono amarillo; esta sustancia se ha relacionado con la salud ocular y la prevención de la degeneración macular, la causa de la pérdida de la visión.

Salud del corazón

Amidor explica que la yema proporciona grasas omega-3, la cual ayuda a la salud del corazón y reducen el riesgo de morir por enfermedades del corazón.

Fuente de vitamina D

La yema es uno de los pocos alimentos que son fuente natural de vitamina D, lo cual es de relevancia porque “ayuda a que el calcio se absorba, y ambos ayudan a mantener los huesos sanos”, explica Amidor.

¿Cuál es mejor para la salud: clara o yema?

De acuerdo con el Instituto de Estudios del Huevo, “juntos, yema y clara forman un alimento muy rico en nutrientes”, la composición de cada una es diferente y se complementa.

El investigador José Antonio Quintana López puntualiza que en las últimas dos décadas las investigaciones han demostrado que es un mito el argumento de que el huevo es un producto dañino por su colesterol, lo cual comenzó por razones comerciales en los 70, cuando se buscaba que los estadounidenses consumieran alimentos como las hojuelas de maíz.

Los estudios han expuesto que comer huevo (completo, clara y yema) diariamente no es factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares, explica.

Asimismo, Quintana destacó en otra publicación de UNAM Global que también es un mito la idea de que las claras son buenas porque no contienen colesterol y las yemas son malas porque lo contienen

“Es como en la época de la Colonia en donde las claras se usaban para pintar en las iglesias y las yemas para hacer los dulces”, comentó.

El experto concluye que la yema es tan buena como la clara, “por no decir que hasta mejor”.

En El huevo: mitos y realidades se agrega que una pieza contiene un bajo aporte calórico, es saciante y nos permite sentirnos satisfechos por más tiempo:

“Si no existe alguna indicación médica justificada para evitar su consumo, es seguro consumir hasta 1 pieza al día. Además comer solo la clara o sólo la yema genera mucho desperdicio de alimentos”.