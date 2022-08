¿Cuántos huevos puedo comer por día? Esto dice la ciencia

El huevo ha sido por mucho tiempo el desayuno favorito de varias personas alrededor del mundo; por ser versátil, económico y nutritivo, da paso a un centenar de platillos e incluso se puede servir de distintas formas que lo vuelven un alimento muy dinámico: estrellado, revuelto, tibio, entre otros, ¿pero qué tan frecuentemente debemos consumirlo?

Este es uno de los alimentos que nunca faltan dentro de las cocinas, de acuerdo con información del Instituto Nacional Avícola, cada persona mexicana consumen un promedio de 23 kilogramos anuales.

Existen ciertos elementos que se tienen que tomar en cuenta, ya que es un alimento que debe tener ciertas precauciones durante su manipulación, uno de los peligros es la salmonelosis, pues la bacteria que la provoca se puede encontrar en el huevo y transmitirse a las personas si no se tiene una higiene y cocción correcta.

¿Cuántos huevos puedo comer por día?

Bien dicen que no hay mal ingrediente sino dietas poco balanceadas. El huevo es un alimento con un gran valor nutricional, tiene bajo aporte calórico, vitaminas, calcio y un perfil de aminoácidos completo.

De acuerdo con Instituto de Estudios del Huevo, una pieza de proporciones promedio (50 gramos de parte comestible) contiene:

141 kilocalorías

12.7 gramos de proteínas

9.7 gramos de calorías

En una publicación del portal de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el investigador José Antonio Quintana López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMVZ) y coautor del libro Mitos, realidades y beneficios del huevo explica que las personas sanas pueden consumir dos huevos al día sin ningún riesgo para la salud.

En tanto, la gaceta de Harvard considera que “el consumo de hasta un huevo por día no parece estar asociado con el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV)”,

Esto con base en un estudio publicado en 2020, realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, donde encontraron evidencia convincente de que no se relaciona el consumo moderado de huevos con enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, en el portal especializado Eat this, not that, Jim White, especialista de Fitness Nutrition Studios, recomienda limitar la ingesta diaria de huevos a 1.5, en tanto se elijan alimentos bajos en colesterol para el resto de sus comidas.

Por su parte, el Instituto de Estudios del Huevo considera que “no es adecuado hacer recomendaciones de consumo de un alimento concreto, sino más bien seguir una dieta equilibrada”.

Si consideramos las directrices de una dieta mediterránea, se pueden consumir entre dos o tres raciones de alimentos proteicos (categoría donde entra este ingrediente).

“Según las preferencias de cada uno, se pueden alternar en las distintas comidas estos alimentos, y por lo tanto, consumirse unas tres-cuatro raciones de huevos por semana”, dice el Instituto y agrega que si se lleva una dieta vegetariana, entonces será necesario consumir más alimentos proteicos (huevos y lácteos), pues permiten una alimentación más equilibrada sin abusar de suplementos.

Sin embargo, si tienes dudas sobre el consumo concreto para tu salud, lo ideal es que consultes con un especialista en nutrición, ya que la dieta siempre puede ser distinta en función de las necesidades de cada cuerpo.

Beneficios del huevo para la salud

José Antonio Quintana López explica que este alimento tiene múltiples beneficios: