¿Cuál es la manera más sana de tomar café? 11 Formas de que tu taza sea ‘súper saludable’

¿Le echas canela o azúcar? El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, además de que es considerada saludable cuando se toma con moderación, sin embargo, la forma en la que se bebe puede cambiar su valor nutricional.

Por tendencia, hay quienes acompañan su cafecito con sal, ya que afirman que puede reducir el amargor; otros lo acompañan con otras mezclas como: leche, crema, azúcar, crema batida, leche condensada y un infinito etcétera en la taza.

café Hay quienes aseguran beber el café con sal porque reduce su amargor, según la tendencia. (Foto: Shutterstock)

El consumo de moderado de café (de 3 a 5 tazas diarias) tiene beneficios para la salud, cuando se toma solo, pues es bajo en calorías, tiene antioxidantes y se le ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades como:

Diabetes tipo 2

Cáncer de endometrio y de hígado

Parkinson

Alzheimer

Disminución del riesgo de muerte prematura

Así como hay alimentos que afectan el valor nutrimental del café, hay algunos que lo hacen aún más benéfico. Te contamos varias formas de que tu café sea más sano en tu vida cotidiana.

¿Cómo beber café de manera más saludable?

1. Con poco o nada de azúcar

Healthline dice que echarle mucha azúcar al café es la manera más rápida de convertirlo en una bebida poco saludable, ya que este ingrediente en exceso está asociado con enfermedades graves como la obesidad y la diabetes.

“Evite añadir azúcar al café. Si convierte regularmente su café en una golosina azucarada, puede estar eliminando sus beneficios generales para la salud”, dice dicho sitio, el cual sugiere en dado caso elegir un edulcorante natural como la stevia.

El café es la segunda bebida en el mundo, en torno a su sabor se debate si es mejor con o sin azúcar. (Foto: Shutterstock).

2. Agrega un poco de canela

El café con canela no solo dará un toque de sabor que combina muy bien, Healthline menciona que es una buena manera de disminuir el uso de azúcar porque tiene un dulzor natural capaz de bajar el sabor amargo del café.

La canela puede reducir la glucosa en sangre, el colesterol y los triglicéridos en los diabéticos, además de que tiene muchos nutrientes, pero es mejor ingerir la variedad de Ceilán en lugar de la canela Cassia para evitar efectos adversos.

El café con canela puede tener varios beneficios para tu salud. (Foto: Shutterstock).

3. Mide la leche o crema

El café con leche o crema aumenta las calorías de la bebida, aunque es mejor evitarlos, se pueden tomar con estos ingredientes en tanto no te excedas.

La especialista Maryann Walsh dice a Eat this, not that que si quieres sumar estos ingredientes es mejor medirlos: “Siempre recomiendo medir lo que es una ración de crema, mitad y mitad o tu crema favorita para tener una visión... puedes descubrir que estás usando entre dos y cinco veces más de 1 ración”.

Agregar aditamentos como leche al café afecta su composición nutrimental. (Foto: EFE / Luis Eduardo Noriega A. / Shutterstock)

4. Leches vegetales

Walsh detalla que también hay alternativas vegetales a la leche sin calorías ni grasas, como leche de coco o de almendras, por lo que son una buena opción para el café.

5. Reemplaza aromas azucarados por naturales

Kelsey Lloyd dice en Eat this, not that que en los supermercados puedes encontrar muchas marcas que tratan de recrear sabores naturales con ingredientes artificiales para agregar al café, sin embargo, ¿por qué no elegir los naturales?

Por ejemplo, si te gusta el café con leche de vainilla, es mejor elegir auténtica vainilla o miel.

6. Añade sabor sin azúcar

Lloyd agrega que, además de la canela, hay otros ingredientes que pueden sumar sabor al café sin usar azúcar, como nuez moscada, lavanda u otra especia. En México, por ejemplo, también suele usarse anís para el café de olla.

7. Busca café orgánico

Healthline dice que es importante verificar la calidad del café, preferentemente buscar orgánico, ya que durante el cultivo algunos granos son rociados con pesticidas sintéticos y otros productos que se han estudiado por posibles daños a la salud.

8. No tomes demasiado

Pasarte de tazas de café puede reducir los beneficios y causar efectos secundarios, Healthline dice que, aunque la sensibilidad a la cafeína varía, se recomienda no superar más de 4 o 6 tazas al día:

“Beber café consiste en equilibrar sus riesgos y beneficios. Escucha a tu cuerpo y no consumas más de lo que puedas tolerar cómodamente.

Consumir mucho café puede provocar síntomas de abstinencia cuando se deja. (Foto: Shutterstock)

9. No lo tomes después de las 2 de la tarde

Esta bebida contiene un estimulante llamado cafeína, el cual actúa en el sistema nervioso y puede dar un estado de alerta, puede ser un delicioso ‘shot’ de energía en la mañana, pero en la tarde podría interferir con la calidad del sueño.

Aunque cada persona procesa diferente la cafeína, Healthline recomienda no beber café luego de las 2 o 3 de la tarde, en todo caso hacerlo descafeinado o mejor elegir té.

El café es una bebida con cafeína cuyos efectos no siempre son deseados a ciertas horas del día. (Foto: Shutterstock).

10. No bebas en ayunas

Lloyd menciona a Eat this, not that que en algunos casos el amargor del café puede influir en el ácido estomacal si no hay nada más en el sistema digestivo.

Es decir, toma tu café con el desayuno o después de ingerir alimentos en la mañana.

El café es parte del desayuno de miles de personas alrededor del mundo. (Foto: Shutterstock).

11. Tómalo en casa

Según Walsh, al hacer el café en casa sabes exactamente qué contiene, aunque si lo compras en una cafetería recomienda simplificar tu elección:

“Ten en cuenta que los aromatizantes suelen estar basados en jarabes y tener un alto contenido en azúcar, y que la receta estándar puede requerir varias ‘bombas’ de estos jarabes. A menudo, tu bebida puede saber igual de bien, si no mejor, con una sola bomba”.