¿Por qué la gente le echa limón al refresco? Este es su efecto

Con este calorcito se antoja un ‘chesco’… ¿con limón? Hay quienes prefieren tomar el refresco combinado con el ingrediente cítrico que se utiliza para hacer limonada.

El sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health clasifica a los refrescos como bebidas azucaradas, aquellas que han sido endulzadas con azúcares añadidos o edulcorantes, entre los que destaca el jarabe de maíz de alta fructosa.

El limón es una fruta que se caracteriza por su sabor ácido y por pertenecer a la familia de los sabores cítricos. Healhtline, especializado en temas de salud, revela que son un alimento rico en fibra y vitamina C.

En la actualidad, hay quienes agregan unas gotas de jugo de limón a su refresco o incluso hasta una rodaja de la fruta.

El refresco está hasta el fondo de la lista de bebidas saludables. (Foto: Shutterstock).

¿Para qué sirve tomar limón con refresco?

Hay algunos refrescos que contienen saborizantes que asemejan su sabor al limón, en estos casos no se acostumbra agregar el ingrediente; sin embargo, en el caso de los refrescos de cola hay incluso restaurantes en los que sirven la bebida acompañada de una rodaja de la fruta cítrica.

El portal especializado de Soda Pop Craft explica que el limón se agrega a bebidas como el refresco de cola para que tenga un sabor más fresco o diferente.

Asimismo, esta combinación es ingerida por algunas personas con la creencia de que puede ayudar con los problemas gastrointestinales; sin embargo, no hay evidencia científica que respalde que el refresco de cola con limón pueda contrarrestar malestares.

Cuando se presentan malestares del estómago, lo más recomendable es acudir con un especialista para conseguir tratamiento.

Algunos especialistas señalan que, ciertos remedios caseros, pueden propiciar malestares o hasta provocar condiciones. Es por ello que el refresco con limón solamente se debería consumir como una combinación de sabores y no como una especie de medicina.

Los refrescos en exceso pueden tener afectaciones importantes en la salud. (Foto: Shutterstock)

¿El limón tiene efectos en el refresco?

Al ser solamente un poco de limón que se agrega al refresco, no cambia el valor nutricional de la bebida azucarada; sin embargo, el sitio de Healhtline señala que esta fruta por sí sola es una fuente que puede beneficiar al cuerpo.

Estos son algunos de los beneficios que tiene el limón por sí solo:

Ayuda a la salud del corazón

El ácido cítrico ayuda a evitar el riesgo de padecer piedras en los riñones

Puede proteger al sistema inmune contra la anemia

A pesar de ello, el caso del las bebidas endulzadas con edulcorantes es bastante diferente. De acuerdo con Eat this, not that, los especialistas coinciden en que el refresco no son una bebida sana.

El refresco de cola es uno de los preferidos en el mundo. (Foto: Shutterstock).

Esto se debe a que los refrescos son una fuente de saborizantes, colorantes, cafeína y hasta ingredientes que dañan a los huesos como el ácido fosfórico.

El sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health, señala que el consumo habitual y en exceso de los refrescos puede provocar los siguientes padecimientos: