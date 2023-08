¿Qué tan sano es el ayuno intermitente, la supuesta ‘dieta’ que hizo Luis Miguel para adelgazar?

En redes sociales y en diversos sitios de Internet, hay página tras página de supuestos remedios para bajar de peso, como tomar en ayunas aceite de oliva o de coco, agua con limón, infusiones de jamaica sin azúcar, café con aceite de coco y un largo y extraño etcétera; además, también ha sumado popularidad el ayuno intermitente, régimen que afirman que siguió Luis Miguel para perder 20 kilos.

El cantante Luis Miguel ha vivido varios cambios físicos en su apariencia, en 2017 recibió comentarios gordofóbicos por subir de peso, aunque posteriormente adelgazó, lo cual ha dado lugar a muchas especulaciones sobre qué hizo para conseguirlo.

¿Luis Miguel hizo ayuno intermitente?

Una de las versiones más extendidas sobre su método es una supuesta declaración de ‘El Sol’ al programa El Hormiguero, citado por diversos medios alrededor del mundo, donde afirman que el cantante dijo:

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”.

Tras alejarse de la vida pública 4 años, Luis Miguel reapareció hace unos meses con una nueva apariecia. (Foto: Instagram / @agathasencion).

Sin embargo, en los sitios oficiales de El Hormiguero no aparece ningún fragmento de Luis Miguel como invitado, ni alguna referencia a esas declaraciones, él no ha confirmado en otro sitio que realice ayunos de ese tipo.

A El Hormiguero sí acudió el actor y cineasta español Santiago Segura, donde contó que ese era su método: “Yo hago ayunos de 36 horas o de 18, por eso no se lo recomiendo a nadie”.

El actor, quien bajó alrededor de 80 kilos, mostró un plato de brócoli y verduras verdes que comía algunos días, como parte de su plan de ayuno intermitente, cuando se pasaba el día anterior, el conductor Pablo Motos le preguntó si era feliz cuando comía eso: “No, estoy amargado”, contestó.

Otras celebridades han efectuado este tipo de prácticas, como Paulina Rubio, Jennifer Aniston, Halle Berry, Hugh Jackman y Reese Witherspoon.

Santiago Segura hace ayunos de 36 horas. (Foto: Instagram / ssantiagosegura).

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente o fasting es una pauta de alimentación en el cual se alternan periodos de ayuno con momentos de ingesta de alimentos, no es tal cual una dieta, ya que no específica qué comer, sino cuándo comer.

Eric Rimm, especialista en nutrición, dice en un artículo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard que para algunas personas esto es más sencillo de gestionar que una dieta.

El ayuno intermitente requiere ser consultado con un especialista. (Foto: Shutterstock).

Así, usualmente se divide el día o la semana en periodos de ayunos en los que se come muy poco o nada, se suele ingerir agua y bebidas sin calorías, como café negro y té. Estos son los más populares, según Healthline:

16/8: saltarse el desayuno y restringir alimentos por 8 horas, por ejemplo de 13 a 21 horas.

Comer y dejar de comer: ayunar 24 horas una o dos veces por semana.

5:2: se consumen solo de 500-600 calorías dos días no consecutivos de la semana, y se come normal el resto de la semana.

“Al reducir la ingesta de calorías, todos estos métodos deberían provocar una pérdida de peso, siempre que no lo compense comiendo mucho más durante los periodos de ingesta”, detalla Healthline.

De acuerdo con el neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins Mark Mattson, quien ha estudiado el ayuno intermitente durante varios años, luego de varias horas sin comer, el cuerpo agota sus reservas de azúcar y empieza a quemar grasa por un cambio metabólico.

Según Mayo Clinic, algunos estudios sugieren que el ayuno en días alternos es “casi tan eficaz como una típica dieta baja en calorías para bajar de peso. Eso parece razonable porque reducir la cantidad de calorías que comes debería ayudarte a perder peso.”

¿Es seguro hacer ayuno intermitente?

Esta es una de las tendencias que ha sumado popularidad en los últimos años y se han estudiado efectos como la pérdida de peso y mejoras en la salud del cerebro y el corazón, ya que en el contexto actual.

Especialistas creen que puede ser una opción para algunos en el contexto actual, en el que la menor actividad y el exceso de calorías aumentan el riesgo de obesidad, diabetes de tipo 2, cardiopatías y otras enfermedades.

Uno de los argumentos que sustentan este hábito es que los antiguos cazadores en la prehistoria a veces pasaban largos periodos sin comer, por lo cual se considera que es más natural ayunar que comer 3 o 4 veces al día.

Sin embargo, el doctor Rimm comenta a Harvard que no hay muchas pruebas sobre qué tan bien funciona a largo plazo.

Es necesario consultar a un especialista antes de iniciar un plan de ayuno intermitente, además, podrían no verse los efectos esperados si en los periodos de comer se ingieren muchos alimentos ‘chatarra’, una opción es realizarlo en combinación con una alimentación sana como la dieta mediterránea.

En los periodos de ayuno se ingieren bebidas no calóricas como el café. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Un artículo de Hopkins Medicine explica que los periodos más largos sin comer como 24, 36, 48 y 72 horas no son los mejores para todas las personas y pueden ser peligrosos, “pasar demasiado tiempo sin comer puede hacer que su cuerpo empiece a almacenar más grasa en respuesta a la inanición”.

Esta pauta de alimentación, además, no es para todos, no debe ser practicado por estas personas:

Menores de 18 años

Durante el embarazo, lactancia o mientras se intenta concebir

Con diabetes tipo 1 o con problemas para regular el azúcar en la sangre

Con peso bajo o con antecedentes de trastornos alimentarios

Con presión baja

Antecedentes de amenorrea

Padecimientos como cálculos renales, reflujo gastroesofágico y otros problemas médicos

“No hay nada peligroso en no comer durante un tiempo si se está sano y bien alimentado en general”, dice Healthline.

Efectos secundarios del ayuno intermitente

De acuerdo con Mattson, el cuerpo tarda en acostumbrarse a la nueva rutina, por lo cual hay efectos como hambre o mal humor al principio.

Además, en un artículo de la UNAM se menciona que se puede sentir falta de energía, mareos, desorientación, desmayos y en casos serios descompensaciones nutricionales.