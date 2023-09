¿Qué pasa si se consume mucho jengibre diariamente?

Los remedios caseros están a la orden del día, y cada vez se escucha más variedad de ellos, como tomar miel con ajo o agua con limón en ayunas e incluso aceite de oliva para evitar la cruda, y de entre estos hay un nombre que persiste: el jengibre.

En realidad, este tubérculo de sabor picante y aromático es utilizado de diversas formas: picado, en té, en polvo, como condimento e incluso para darle un toque diferente a algunos postres no solo por su sabor y olor, también por los beneficios que ofrece.

¿Cuáles son los beneficios del jengibre?

Las propiedades que posee el jengibre son varias, por eso es uno de los tubérculos y condimentos predilectos para preparar decenas de platillos que llevan el característico picor de esta planta originaria de Medio Oriente.

De acuerdo con Elena Aguilar, dietista nutricionista del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, las pocas calorías que ofrece, además de poseer aceites esenciales, le otorga bondades atractivas para incluirlo en la dieta.

El jengibre y el limón es una combinación saludable. (Foto: Shutterstock).

Dos de las sustancias con mayor presencia en este tubérculo son los gingeroles y shogaoles. “Estos actúan en la captación de los radicales libres del organismo y, por tanto, protegen a las células del daño oxidativo. Además, se investiga la aplicación de jengibre en los pacientes que siguen tratamientos contra el cáncer (radio y quimioterapia) con el objetivo de contrarrestar la toxicidad que provocan”, apuntó Aguilar.

Emma Slattery, dietista clínica de Johns Hopkins Medicine, apunta que, entre los beneficios del jengibre, se encuentran:

Evita el desgaste de las células corporales, pues funciona como antioxidante.

Ayuda a prevenir daños cardiovasculares.

Mantiene estables los niveles de azúcar en la sangre.

Ayuda a combatir infecciones.

Disminuye los dolores menstruales.

Ayuda a tener una buena digestión.

Sirve como antibacteriano.

Además, ayuda a prevenir el dolor muscular después de hacer ejercicio, de acuerdo con información del sitio Eath this, not that.

Aunque parezca que sus bondades son mayoría, también es cierto que todo en exceso es malo, y el consumo en exceso de jengibre podría traer ciertas complicaciones o efectos negativos en el organismo.

El jengibre ayuda a fortalecer el sistema inmune. (Shutterstock)

¿Qué cantidad de jengibre se puede tomar al día?

Como con todo, las porciones siempre deben ser un factor a considerar a la hora de consumir cualquier tipo de alimento, incluyendo los que puedan traer más beneficios que consecuencias.

De acuerdo con el sitio oficial de salud de la Universidad de California, los expertos en salud recomiendan limitarse a ingerir de 3 a 4 gramos de jengibre al día. En el caso de las embarazadas, esta cantidad se reduce únicamente a un gramo diario.

Se ha demostrado que tomar más de 6 gramos de jengibre al día causa algunos efectos secundarios en el organismo, por lo que hay que moderarse en su consumo.

¿Cuáles son los efectos negativos de consumir mucho jengibre?

La página especializada en temas de salud WebMD señala que, ingerir más de la cantidad recomendada de esta raíz picosita podría traer efectos no tan buenos para el bienestar del organismo. Más que nada incómodos.

Entre los efectos negativos que pueden causar comer demasiado jengibre son:

Reflujo.

Acidez.

Diarrea.

Malestar estomacal.

Gases.

Hemorragias.

Jengibre El jengibre es un tubérculo con sabor picante. (Shutterstock)

Además, su consumo está contraindicado para ciertos grupos de personas, como aquellas que padecen cálculos renales, según la nutricionista Jo Lewin, que escribe para BBC Good Food.

Otra de las especialistas que ha hablado del tema es la dietista Lauren Kelly, de Sound, quien también recomienda que las personas que consumen medicamentos anticoagulantes eliminen este alimento de su dieta.

“Para quienes toman medicamentos anticoagulantes, el jengibre puede estar contraindicado porque también puede diluir la sangre y aumentar el riesgo de hematomas y sangrado”, señala Kelly en declaraciones rescatadas por Health Digest.

Asimismo, su acción hipoglucemiante debe tenerse en cuenta en el caso de los diabéticos, puntualiza Elena Aguilar, arriba citada.

Incluso, se le ha relacionado con abortos espontáneos en embarazadas, de ahí que la restricción en este sector de la población femenina sea mayor. Sin embargo, todavía no hay suficientes estudios que avalen este efecto.

El jengibre es un ingrediente que puede provocar algunos efectos secundarios en el organismo. (Foto: Shutterstock).

¿Cómo tomar jengibre?

Hay varias maneras de incorporar este ingrediente a una alimentación cotidiana. Según Healthline, se puede beber una o dos veces al día de las siguientes formas: