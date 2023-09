¿Para qué sirve tomar jengibre con canela?

En la cocina o alacena de tu hogar posiblemente encuentres condimentos como canela, que regularmente se emplea para preparar infusiones, dale un toque especial a las comidas e incluso como ingrediente principal en algunos postres.

Probablemente también haya un frasco con jengibre en polvo o, si vas al cajón de frutas y verduras, encuentres el tubérculo fresco, listo para rebanar y usar para una amplia variedad de comidas y licuados.

Una de las principales similitudes entre ambos ingredientes es que suelen tener un sabor fuerte, sobre todo el jengibre, que se distingue por ser ‘picosito’. La canela también lo es, aunque en menor medida.

Tanto el jengibre como la canela aportan algunos beneficios al organismo e incluso se les suele utilizar como remedio casero para tratar ciertas dolencias o enfermedades, pero ¿te has preguntado el efecto que tienen en el cuerpo cuando se combinan?

El consumo de canela puede tener algunos beneficios. (Foto: Wikimedia Commons)

Té de jengibre con canela: Estos son sus beneficios

Como se mencionó anteriormente, tanto la canela como el jengibre tienen ciertas propiedades por separado que los hacen buenos para la salud, pero estos pueden potenciarse cuando se combinan.

Aunque se pueden mezclar el jengibre y la canela en diversos platillos, la forma más común de combinarlos para obtener sus beneficios es a través de un té o infusión que se puede elaborar, ya sea hirviendo una rajita de canela con un pedacito de jengibre, o bien mezclar ambos ingredientes en polvo.

Hay quienes consumen té de jengibre con canela por supuestos efectos para perder peso. Sin embargo, no hay evidencia científicamente comprobada que demuestre esta propiedad. Lo que es cierto, es que uno de sus múltiples beneficios están relacionados con la digestión.

Jengibre El jengibre es un tubérculo con sabor picante. (Shutterstock)

Mejora la digestión

Tanto la canela como el jengibre son alimentos que, por las propiedades que poseen (en el caso de la canela el cinamaldehído, mientras en el jengibre los gingeroles y shogaoles).

Sitios especializados como WebMD y la nutrióloga Michelle Hyman para Eat This, Not That coinciden en que los componentes ya mencionados fomentan la velocidad en la que los alimentos salen del estómago y continúan a lo largo del proceso digestivo.

Lo anterior mejora síntomas como gases, inflamación y estreñimiento, los cuales ocurren por una ralentización de esta función.

Reduce niveles de azúcar en la sangre

Aunque los estudios siguen su curso para comprobarlo, lo cierto es que ambos condimentos pueden aumentar este efecto.

La dietista Candace O’Neill RD, LDN, dijo a la Clínica Cleveland de Estados Unidos que durante un estudio se verificó que la canela ayudaba a las personas que tomaban insulina para reducir sus niveles de azúcar.

Mismo caso para el jengibre. De acuerdo con WebMD, un estudio reciente sugirió que el tubérculo podría ayudar al cuerpo a utilizar mejor la insulina. Combinados, estos efectos podrían potenciarse.

Canela La canela es una especia que acompaña bebidas como el café y el agua de horchata. (Foto: Shutterstock)

Reduce el colesterol

Estos ingredientes no solo bajan el azúcar, también el colesterol. En los mismos estudios, según O’Neill, también se demostró que aquellas personas que consumían canela y jengibre ayudaban a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos.

Tiene propiedades antiinflamatorias

¿Recuerdas los componentes antioxidantes que mencionamos al inicio de la canela y el jengibre? Sí, nos referimos al cinamaldehído, los gingeroles y shogaoles, también conocidos como polifenoles. También poseen bondades antiinflamatorias.

La nutricionista Jo Williams escribió para BBC Good Food que las personas con osteoartritis o artritis reumatoide que consumen jengibre y canela con regularidad experimentan reducciones en sus niveles de dolor y mejoras en la movilidad, e incluso en la inflamación crónica.

Jengibre El jengibre y el limón es una combinación saludable. (Foto: Shutterstock).

Antibacteriano y reforzador del sistema inmune

La canela y el jengibre suelen utilizarse por separado en infusión para ayudar a fortalecer el sistema inmune por todas las vitaminas y minerales que poseen y evitar infecciones, incluida la influenza y el dengue derivado de mosquitos

Sin embargo, también se les atribuye el actuar contra infecciones bacterianas y fúngicas. Entre las bacterias que podrían atacar están la salmonella, la E. coli y los estafilococos, de acuerdo con WebMD.

Recuerda que las porciones son importantes al momento de elaboración, pues el consumo en exceso tanto de canela como de jengibre puede traer ciertas consecuencias al organismo.