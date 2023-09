Adiós, guacamole: ¿Qué beneficios tiene tomar licuados de aguacate todos los días?

¿Es casi un guacamole? Los licuados de aguacate han sumado popularidad entre quienes buscan incorporar a esta fruta saludable a su alimentación cotidiana, ya que la bebida promete beneficiar al organismo.

Los licuados, también conocidos como batidos, son bebidas usualmente preparadas con leche o agua, azúcar y alguna fruta o verdura, existen algunas versiones que también contienen endulzantes, el portal de Healthline recomienda evitar agregarlos para no consumir azúcares añadidos que afectan a la salud.

Entre los más populares están los que llevan aguacate, una fruta verdosa originaria de México llena de grasas saludables y potasio, como su ingrediente principal.

El aguacate puede tener beneficios para el cuerpo, aunque no se recomienda excederse en su consumo. (Foto: Especial).

¿Para qué sirven los licuados con aguacate?

Según Healthline, los batidos son bebidas que se toman por su fácil preparación y por la forma en la que se adapta a la mayoría de los regímenes alimenticios.

El sitio especializado de Web MD señala que, en algunos casos, se pueden utilizar como una herramienta para promover la pérdida de peso. Asimismo, el valor nutricional de cada licuado cambia drásticamente por sus ingredientes y formas de elaboración.

Existen algunos que benefician a la salud y otros que la afectan, en el caso de los que están hechos de aguacates existen ciertos efectos positivos.

El aguacate tiene diversos usos dentro de la gastronomía mexicana. (Especial El Financiero)

Regula el azúcar en la sangre

Eat this, not that explica que un consumo moderado de licuados con aguacate, benefician al equilibrio el azúcar:

“Las grasas saludables (en batidos) como la mantequilla de almendras, las nueces, las semillas de chía, las semillas de cáñamo, las semillas de lino molidas y el aguacate ayudan a estabilizar los azúcares en sangre y favorecen el equilibrio hormonal”, puntualizó el especialista Taylor Stolt a Eat this, not that.

Beneficia al sistema inmune

Según Web MD, el aguacate es una fruta con grandes cantidades de fibra insoluble, un componente vegetal que ayuda a la digestión.

Eat this, not that puntualiza que un ‘smoothie’ de proteína al día con ciertas verduras y frutas, ayuda a mantener saludable al sistema inmunitario siempre y cuando esté lleno de ingredientes con altas cantidades de fibra.

“Los batidos proteínicos ricos en fibra aumenta la inmunidad simplemente por las frutas y verduras saludables que contienen”, comentó Megan Byrd a Eat this, not that.

Evita inflamación crónica

El portal de Eat this, not that comenta que utilizar aguacate en los licuados ayudan a mantenerse alejado de padecer inflamación crónica que produce malestares como dolor abdominal.

Mantiene la saciedad

Healthline detalla que el aguacate es un alimento que puede favorecer a la pérdida del peso. Esto se debe a que se trata de una fruta con grandes cantidades de agua y fibra que generan que te sientas más saciado.

Web MD apunta que esto reduce las posibilidades de que comas en exceso a lo largo de tu día. Este efecto es señalado dentro del sitio de Eat this, not that en una receta para preparar un batido de aguacate con limón.

El aguacate es un alimento que se asocia con la perdida de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Cómo se prepara un licuado de aguacate?

A pesar de que el licuado de aguacate podría ser una bebida saludable, es importante consumirlo con moderación para evitar efectos secundarios que pueden surgir de la fruta o de otros ingredientes como la leche.

De igual manera, Eat this, not that apunta que es mejor beber versiones caseras en lugar de comerciales para evitar consumir azúcares añadidos o edulcorantes.

Esta es una receta que recomienda el sitio de Eat this, not that que en total, por servida, tiene 314 calorías, estos son los ingredientes:

Una taza de hielo

1/3 taza de apio picado

1/3 taza de pera pelada

1/4 de aguacate sin semillas y pelado

Dos cucharadas de miel

Una cucharada de jugo de limón

Media taza de leche de coco light

Para prepararlo se deben agregar todos los elementos, sin importar el orden, dentro de una licuadora y mezclarlo por alrededor de un minuto.