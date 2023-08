¿Qué pasa si como un helado contaminado?

¡Mejor deja que se derrita! El helado es uno de los postres más populares en todo el mundo, con un vasto universo de sabores; sin embargo, en algunas ocasiones, durante su elaboración, puede contaminarse con microorganismos que producen infecciones.

El pasado 29 de agosto, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre una marca de helados estadounidense, Soft Serve On The Go, cuyos productos habían sido contaminados por una bacteria llamada listeria monocytogenes.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el helado es un alimento que se elabora a partir de leche, azúcar, huevo y algún ingrediente que le otorgue sabor. Este dulce plato se consigue en heladerías, puestos, restaurantes, supermercados y todo tipo de tienditas.

El helado es uno de los postres con más variaciones en su sabor. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se contamina un helado?

Las infecciones que surgen de los helados contaminados son consecuencia de toxinas que liberan ciertas bacterias que invadieron al postre, estos son los problemas de salud que podría sufrir el cuerpo.

El portal de Consumer Eroski señala a los siguientes microorganismos como los principales que invaden al helado: salmonella, sstafilococo aureus, shigellas y listeria monocytogenes.

Listeriosis

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la listeriosis se produce por un patógeno llamado listeria monocytogenes y que se encuentra en diversos alimentos o bebidas.

Se trata del microorganismo que la Cofepris alertó en los productos de 236 ml que pertenecen a Soft Serve On The Go.

Existe dos tipos de listeriosis:

No invasiva : Una forma leve del problema

: Una forma leve del problema Invasiva: Cuando la enfermedad se incubó afuera del intestino y presenta un riesgo grave para la salud.

En general, los síntomas son diarrea, fiebre, dolores de cabeza y musculares. La listeriosis invasiva genera malestares como confusión, rigidez de cuello y hasta convulsiones. En cualquier caso, se debe consultar a un médico para determinar el tratamiento.

La bacteria que provoca Listeria puede encontrarse en alimentos fríos como helados. (Shutterstock)

Infección por estafilococo aureus

Los estafilococos son un tipo de bacteria que, aparte de tener diferentes tipos, pueden producir un montón de infecciones en la piel, pecho, huesos y torrente sanguíneo.

La Clínica de Cleveland comenta que las infecciones que se producen en el sistema digestivo por estafilococo aureus generan malestares como diarrea y vómito. En cualquiera de los casos es necesario acudir con un especialista.

Shigelosis

La shigelosis es un padecimiento que resulta en la ingesta del patógeno shigellas en alimentos contaminados como el helado.

El portal de MedlinePlus agrega que los síntomas de este problema de salud son el dolor abdominal, fiebre aguda, sangre en las heces, diarrea y vómito. Los tratamientos de esta afectación incluye el uso de líquidos para evitar la deshidratación.

Salmonelosis

El sitio especializado de Mayo Clinic explica que la bacteria Salmonella genera un tipo de infección conocida como salmonelosis.

La salmonelosis afecta principalmente el tubo intestinal y es el resultado de consumir alimentos o bebidas que contienen el patógeno. Entre sus síntomas se encuentra diarrea, dolores estomacales, fiebre, vómito, dolor de cabeza y hasta sangre en las heces.

Este problema de salud suele presentarse alrededor de una semana, pero lo más recomendable es acudir al médico para evitar complicaciones.

Hay ciertos tipos de bacterias que invaden a los alimentos y bebidas como el helado. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué se contamina un helado?

Aparte de la alerta de Cofepris, existen diversos microorganismos que podrían invadir los alimentos; sin embargo, te has preguntado, ¿por qué se contamina un helado?

Consumer Eroski comenta que, a pesar de que las técnicas de producción del helado se han perfeccionado con el paso del tiempo, existen algunos factores como la higiene y la calidad de los ingredientes que pueden jugar un papel importante.

La producción de los helados puede contaminarse por sus ingredientes. (Foto: Shutterstock).

Los riesgos en la elaboración de un helado, tanto artesanal como industrial, se relaciona principalmente con sus ingredientes como la leche y huevos. Al ser alimentos ricos en proteínas, ofrecen a las bacterias patógenas una oportunidad de que se multipliquen rápidamente.

De igual manera, la higiene del sitio en el que se producen los helados juega un papel relevante, ya que es una de las razones por las cuales las bacterias pueden invadir al postre.

El problema con los alimentos contaminados, como el caso del helado, es que no hay una manera de detectarlos. Según la Washington State University, este tipo de comida mantiene su color, hedor y sabor casi idéntico.