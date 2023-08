¿Qué pasa si tomas leche todos los días?

La leche es una de las bebidas más populares dentro de las cocinas de todo el mundo, aunque su consumo diario podría tener efectos secundarios en la salud del cuerpo. El ser humano es el único mamífero que ingiere este producto de otras especies después de la lactancia.

Este es un alimento que se caracteriza por su sabor dulce y cremoso, color blanco, proviene de animales como las vacas y cabras. Asimismo, existen alternativas vegetales que provienen de las almendras, el coco, la soya y hasta el arroz, aunque no se les llama oficialmente ‘leche’.

Hay quienes han llevado gran parte de su vida tomando leche en alimentos como el cereal, aunque en realidad no aparece en el listado de bebidas saludables de Harvard T.H. Chan School of Public Health, donde solo hay agua, té y café.

En cambio, Harvard considera que la leche forma parte bebidas deben limitarse o consumirse con moderación, como los jugos de fruta y las elaboradas con edulcorantes bajos en calorías (bebidas dietéticas) o el alcohol para algunas personas. ¿Entonces la tomamos o no diario?

La leche es un alimento que puede beneficiar a algunas personas por sus propiedades. (Shutterstock)

¿Qué pasa si consumo leche todos los días?

De acuerdo con el sitio especializado de Healthline, la versión más popular de la leche es la que proviene de la vaca. Esto se debe a que el ser humano la ha utilizado desde miles de años para beber y diversas elaboraciones culinarias como la repostería.

La leche de vaca se caracteriza por ser una fuente de proteína, calcio, vitamina B-12, A y contiene grandes cantidades de grasas saturadas que, en exceso, puede dañar a la salud.

Una de las principales características de la leche es la lactosa, un tipo de azúcar que se encuentra en la bebida que para algunas personas podría ser dañina.

No todos los productos pueden denominarse leche en el mercado, aunque lo parezcan. (Foto: Shutterstock).

Existen versiones que atraviesan un proceso para remover la lactosa de la leche para producir una versión deslactosada que tiene un sabor distinto y cambios en sus valores nutricionales.

De igual manera, la leche de vaca atraviesa un proceso llamado pasteurización en el que se tratan de eliminar los patógenos y microorganismos que podrían existir en la bebida.

Estos son algunos de los efectos y beneficios que pueden surgir de tomar leche de vaca diaria.

Riesgo de problemas cardiovasculares

El sitio de Eat this, not that, explica que las altas cantidades de grasas saturadas en la leche entera podrían lastimar a la salud del corazón.

Esto se debe a que las grasas saturadas pueden aumentar los niveles de colesterol malo en la sangre, que puede resultar en problemas con las arterias o el corazón. Eat this, not that, asegura que no es una razón para dejar por completo la leche, solo para monitorear cuánto se consume.

Es recomendable tener un consumo moderado de la leche. (Shutterstock)

Intolerancia a la lactosa

Como se mencionaba antes, la intolerancia a la lactosa es un padecimiento en el que el organismo no puede digerir correctamente la lactosa que se encuentra en la leche entera.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta afectación puede producirse por varios factores, entre ellos resalta el envejecimiento. Entre los síntomas se encuentra la diarrea, gases, náusea, dolores de estómago y hasta inflamación.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), la intolerancia a la lactosa es una afectación que puede ocurrir a cualquier edad. No hay una sola causa, puede ser una deficiencia hereditaria de lactasa.

La intolerancia a la lactosa se da en un porcentaje, principalmente, de adultos. (Pexels)

Mejor salud dental y ósea

La leche es un alimento rico en calcio, su consumo podría apoyar a la mejora de la salud dental y ósea.

Healthline explica que una taza de leche contiene alrededor del 30% del requerimiento diario de calcio en adultos, aparte de que tiene elementos como calcio y potasio que fortalecen los huesos y la dentadura.

Favorecer a la salud inmunitaria

“La leche también puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario gracias a nutrientes como el zinc y la vitamina A”, explicó la especialista Laura Manaker al sitio de Eat this, not that.

El sistema inmunitario es el encargado de producir glóbulos blancos y defender al cuerpo de organismos ajenos.

¿Qué cantidad de leche se debe tomar a diario?

El portal de Eat this, not that, comenta que la leche de vaca es un alimento lleno de beneficios que se pueden tornar en efectos secundarios si se consume en exceso. Es por ello que recomienda que las personas arriba de la edad de nueve años solamente tomen tres tazas diarias.

En el caso del multiverso de leches, Healthline asegura que se necesitan más datos e investigación sobre qué versión es la más sana. Si se va a elegir una de las que provienen de vegetales, lo más recomendable es leer la etiqueta y procurar de que no contengan azúcares añadidos.

Existe todo un multiverso de leches vegetales. (Shutterstock)

Asimismo, Healthline puntualiza que todas las opciones de leche y sus alternativas tienen diversas ventajas para la salud. Una buena estrategia es tratar de consumir más de una versión de la bebida para aprovechar lo que ofrecen.

En el caso de las personas con intolerancia a la lactosa, lo mejor es apegarse a las versiones deslactosadas para evitar aquellos efectos secundarios.