Día Mundial del Huevo: Los niveles de colesterol que debes tener según tu edad

Una excelente idea para un buen desayuno siempre es preparar huevito en cualquiera de sus versiones: a la mexicana, norteños, con machaca y motuleños.

El 14 de octubre es Día Mundial del Huevo. Tiene el objetivo de reconocer las propiedades nutrimentales de alta calidad del alimento.

Sin embargo, se recomienda no ingerir este alimento tan regularmente, ya que es importante cuidar los niveles de colesterol en sangre; estos deben tener un límite en cada grupo de edad.

Si los niveles de colesterol se incrementan más de lo recomendado, se pueden comenzar a manifestar problemas cardiovasculares.

¿Cuáles son los niveles recomendados de colesterol, según el grupo de edad?

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) recomienda que a todos los adultos se les controle el colesterol cada 4 a 6 años, a partir de los 20 años, que es cuando los niveles de colesterol pueden empezar a subir.

Con la edad, los niveles de colesterol tienden a subir. Los hombres generalmente tienen un mayor riesgo que las mujeres de tener un colesterol más alto.

Según los parámetros del Journal of the American College of Cardiology (JACC), estos son los niveles aceptables de colesterol en sangre para adultos:

Buen nivel de colesterol. Menos de 200 mg/dL (miligramos por decilitro).

Nivel límite de colesterol. De 200 a 239 mg/dL.

Colesterol alto. 240 o más mg/dL.

Niveles de colesterol en sangre para niños:

Buen nivel de colesterol. 170 o menos mg/dL.

Nivel límite de colesterol. De 170 a 199 mg/dL..

Colesterol alto. 200 o más mg/dL.

¿Cuáles son los tipos de colesterol?

Según el Centro de Salud de la Universidad de Stanford, existen dos tipos de colesterol en sangre:

Colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad). Se le conoce también como colesterol ‘malo’, ya que contribuye a la formación de placa que se forma en las arterias. Se deben evitar los alimentos ricos en grasas saturadas.

Colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad). Este es es lado 'bueno' del colesterol. Esta grasa en sangre ayuda a eliminarlo y evitar su acumulación.