¿Qué pasa si tomo agua de jengibre en las mañanas todos los días?

El jengibre es un alimento saludable que se ha utilizado por cientos de años en las cocinas, aunque además de ello está presente en remedios caseros en los que se le combina con cúrcuma, ajo, canela, limón o miel; más allá de estos brebajes, tomar una sencilla agua preparada de este ingrediente puede tener varios efectos en el cuerpo.

Esta planta originaria de India y Malasia es un tubérculo aromático que fue muy apreciado en la Edad Media, dice el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, ya que con él se hacía polvo jengibrina para aromatizar sopas y demás platillos.

Actualmente, este es un condimento apreciado en todo tipo de platillos con pescados, salsas, arroz, curry, galletas e infusiones, a las cuales se le atribuyen efectos medicinales.

El jengibre y el ajo son dos ingredientes saludables, la recomendación popular de mezclarlos promete beneficios para la salud. (Foto: Especial).

¿Cómo se hace el agua de jengibre?

El agua de jengibre se hace a modo de infusión: se agrega jengibre fresco (picado o rallado) en agua hirviendo, luego se cuela y se sirve fría o caliente a cualquier hora del día, a veces se agregan unas rodajas de limón, una ramita de menta y miel para endulzar.

Es de sabor refrescante, incluso existe una bebida gaseosa de origen inglés con jengibre, el famoso ginger ale, que se hace con agua mineral, jengibre, azúcar y limón, popular en tabernas desde el siglo XIX

¿Qué beneficios tiene el agua de jengibre?

Muchos de los beneficios del jengibre vienen del gingerol, un compuesto con efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

De acuerdo con Medical News Today, se ha estudiado mucho a este tubérculo, pero las investigaciones en concreto sobre el agua elaborada con este ingrediente son limitadas, en varias investigaciones suelen referirse a cápsulas o suplementos.

El jengibre es un tubérculo con sabor picante. (Shutterstock)

El agua de jengibre es un popular remedio contra el dolor, las náuseas y malestares estomacales, aunque en los últimos años ha cobrado popularidad para bajar de peso, ¿pero qué tanto funciona tomarla todos los días?

Puede ayudar a la digestión

Emma Slattery, dietista clínica de Johns Hopkins Medicine, explica en un artículo que el gingerol beneficia la velocidad en la que los alimentos salen del estómago y continúan a lo largo del proceso digestivo:

“Comer jengibre favorece una digestión eficiente, por lo que los alimentos no permanecen tanto tiempo en el intestino.”

Disminuye el dolor

Medical News Today indica que el agua de jengibre puede ayudar con ciertos tipos de dolor, por ejemplo, como terapia complementaria para la migraña, acompañado de los medicamentos para ese malestar.

También hace menos intensos los dolores menstruales y ayuda a prevenir el dolor muscular después de hacer ejercicio.

El jengibre es uno de los tubérculos más usados como remedio para bajar de peso. (Shutterstock / Especial)

Náuseas

Este es uno de los usos más populares a lo largo de los años, el agua de jengibre puede tener cierto efecto en personas que tienen náuseas matutinas o como efecto secundario de la quimioterapia; Healthline dice que los estudios no son concluyentes en cuanto a su eficacia.

Pérdida de peso

El jengibre se ha estudiado por sus efectos para el control de peso, dice Healthline, se ha coincidido en que ingerir jengibre como suplemento ayuda a reducir el peso corporal, la proporción cintura-cadera, la proporción cadera en personas con sobrepeso u obesidad.

La razón parece ser por su potencial para reducir la inflamación, además de sus compuestos gingeroles y shogaoles, los cuales ayudan a digerir más rápido los alimentos.

La nutrióloga Michelle Hyman dice a Eat this, not that: “La raíz de jengibre puede suprimir el apetito y acelerar el metabolismo y, por lo tanto, contribuir a la pérdida de peso”.

El jengibre y el limón es una combinación saludable. (Foto: Shutterstock).

Sobre el agua de jengibre en específico se ha encontrado en algunos estudios que quienes la beben experimentan mayor sensación de saciedad, pero estos son limitados, ya que algunos son en ratas, por lo que hace falta más investigación.

El agua no funciona mágicamente, sino en conjunto de una alimentación saludable y ejercicio. Además, tomarla podría colaborar al control de peso de otras formas: al sustituir con esta bebida a otras más calóricas como el jugo de naranja o el café con leche en la mañana traerá efectos a la larga.

Ayuda a hidratarte

Al igual que el agua de limón, la de jengibre puede ser un hábito saludable para empezar el día, en especial para quienes les cuesta tomar suficiente agua simple por su falta de sabor.

“Comenzar el día con un vaso de agua de jengibre o buscar otro horario regular para beber uno todos los días te ayudará a hidratarte”, dice Healthline.

El jengibre es un ingrediente popular para hacer agua. (Foto: Shutterstock).

Por ello, también es una forma de reducir el consumo de jugos, bebidas deportivas azucaradas, aguas de sabor con azúcar y demás que se relacionan con aumento de peso, obesidad, diabetes, problemas del corazón y gota.

Niveles de colesterol

Estudios en ratas han encontrado efectos del jengibre para disminuir el colesterol LDL, conocido como ‘malo’, pero se requiere indagar más para conocer si sucede lo mismo en humanos y en qué condiciones.

Control de azúcar en sangre

Web MD dice que, de nuevo, se requiere más investigación, pero cierta evidencia ha encontrado que el agua de jengibre podría ayudar a las personas con diabetes a controlar sus niveles de azúcar en la sangre, si lo toman regularmente durante un período prolongado. Es necesario consultar con un médico primero.

El jengibre ayuda a fortalecer el sistema inmune. (Shutterstock)

¿Puedo tomar agua de jengibre?

Medical News Today indica que los estudios no son concluyentes en cuanto a que beber agua con jengibre mejore la salud de una persona, pero podría tener algunos beneficios y representa pocos riesgos, “puede merecer la pena intentarlo”.

Si bien beberla en ayunas no tendrá más efectos que en cualquier otro momento del día, puede convertirse en un hábito saludable y empezarías el día hidratado.

Aunque parece ser seguro tomar agua de jengibre para la mayoría de las personas, estas personas no deben consumir jengibre sin antes consultar a un médico:

Quienes están tomando anticoagulantes, ya que se cree que podría interferir con los medicamentos

Durante el embarazo: no se han encontrado riesgos en beber jengibre para personas embarazadas , pero se debe revisar cada caso, ya que el consumo recomendado es menor al promedio.

, pero se debe revisar cada caso, ya que el consumo recomendado es menor al promedio. Afecciones cardíacas

Diabetes

Cálculos biliares

Menores de 2 años no deberían ingerirlo.

Tomar demasiado de este alimento puede causar gases, dolor abdominal, diarrea y ardor de estómago, por ello, no debes excederte en el agua de jengibre: “tomar un poco todos los días puede ayudar a tu salud en general”, dice Healthline.

¿Cuánta agua de jengibre puedo tomar?

Los especialistas coinciden en no exceder de 3 a 4 gramos de extracto de jengibre por día.

Según Healthline, un gramo equivale a media cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de jengibre crudo rallado o cuatro tazas de agua con media cucharadita de jengibre rallado remojado.