¿Cómo afecta la cúrcuma a los riñones?

¿Le echas cúrcuma hasta a la sopa? Esta especia de color amarillo-naranja intenso ha sumado mucha popularidad no solo en platillos para darle un toque picante, es la “planta de moda y de novedad” y puede tener efectos en varios órganos del cuerpo como en los riñones.

La cúrcuma es una especia muy parecida al jengibre, aunque esta otra raíz es amarilla por dentro. Ambas plantas tienen usos y propiedades diferentes, pero pertenecen a la misma familia y hasta suelen combinarse.

Entre quienes buscan un estilo de vida saludable por medio de ingredientes naturales en remedios caseros, la cúrcuma es considerada un elixir dorado: la raíz fresca o en polvo aparece mezclada con leche (golden milk), con café (golden latte), o bien, en tazas mezcladas con ajo, limón, pimienta o en una simple infusión.

Otra forma de encontrarla es en suplementos, los cuales se venden en cápsulas, pastillas o gomitas, por lo regular en tiendas naturistas o en línea.

El té de cúrcuma es una bebida que puede traer beneficios a tu cuerpo. (Foto: Especial).

¿Cómo usan la cúrcuma para los riñones?

Uno de los usos de la cúrcuma en remedios caseros propone que la planta es capaz de ayudar a expulsar las piedras de los riñones y depurarlos para “expulsar todo lo malo”, ¿pero en verdad funciona a favor de estos órganos o en realidad puede ser dañina?

Las personas que la consumen para este propósito, generalmente lo hacen en una infusión de cúrcuma con jengibre; o bien, agregan dos cucharadas de la especia en polvo a un vaso de leche; otra opción común es encontrar mezclas con ajo y limón.

Pero antes de que te lances a preparar cualquier brebaje, te contamos lo que se sabe desde la ciencia sobre el efecto de la cúrcuma en los riñones.

La cúrcuma es un alimento habitual en remedios caseros en ayunas.

¿Qué tantos beneficios tiene la cúrcuma?

Muchos de los potenciales beneficios de esta planta se asocian con su compuesto activo, la curcumina, la cual tiene propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas, antioxidantes, y favorece la digestión.

Sin embargo, tenemos malas noticias sobre tu remedio casero: la planta de la cúrcuma (como la que llevas a tus cocinas fresca o en polvo) no tiene mucha curcumina, en realidad tiene muy poca, su contenido es solo alrededor del 3 por ciento y además el cuerpo no la absorbe bien en esta forma.

Muchos de los efectos positivos que se han encontrado sobre la cúrcuma son estudios que analizan concentrados de dosis altas de curcumina, como en suplementos, pero demasiada cantidad puede ser dañina para tu cuerpo.

Esta planta se promociona en recetas, redes sociales o consejos populares como la ‘cura todo’: contra el dolor, la inflamación, bajar el colesterol ‘malo’ y la presión, regular el azúcar, mejorar el ánimo, anticancerígeno y salud renal, no obstante, en realidad muy poco se ha confirmado, hacen falta investigaciones.

La curcumina es el compuesto activo de la cúrcuma. (Foto: Pexels)

De hecho, ni la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce formalmente ninguno de sus beneficios.

Que no cure enfermedades no quiere decir que no sea una especia deliciosa y saludable, pues además de curcumina tiene nutrientes como manganeso, hierro, cobre, vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes.

¿La cúrcuma es buena para los riñones o los daña?

Depende de cómo la consumes: ¿alimento o suplemento?

Los riñones son órganos esenciales para el funcionamiento del cuerpo, ya que el National Institutes of Health (NIH) explica que eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de agua cuando orinas, mantienen el equilibro de sustancias en el cuerpo.

Cuando tienes malos hábitos, como no tomar la cantidad suficiente de líquido todos los días, aparecen padecimientos como piedras en los riñones, que causan dolor agudo. Así que lo que tomas, importa.

Estar sentado mucho tiempo, aguantar las ganas de orinar, fumar y tomar refresco son algunos hábitos que pueden dañar tus riñones. (Foto: Especial).

Buena: como alimento

National Kidney Foundation explica que especias como la cúrcuma son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, a la vez son capaces de realzar el sabor de la comida: “Son seguros cuando se utilizan en la cocina, pero hay que tener cuidado al utilizarlos como suplemento o en grandes cantidades”.

Dicho sitio de salud agrega que especias de este tipo son bajas en sodio y saludables para personas con padecimientos de los riñones como enfermedad renal crónica, trasplante, hemodiálisis y cálculos renales. No quiere decir que va a curar nada de esto, solo que es segura de consumir para estos grupos de personas.

Una revisión publicada en el NIH menciona que las propiedades antiinflamatorias de la curcumina podrían tener un efecto favorable contra la enfermedad renal crónica (enfermedad inflamatoria), sin embargo, son estudios preliminares, no se ha concluido nada.

Los malos hábitos causan enfermedades renales. (Shutterstock)

Ahora, si buscas consumir cúrcuma como una dieta depurativa para eliminar toxinas de tus riñones, probablemente te vas a decepcionar: según Mayo Clinic, este tipo de remedios para desintoxicar pocas veces cumplen lo que prometen, además de que el cuerpo no las necesita, porque ya lo hace por su cuenta,

“Su hígado, riñones y tracto gastrointestinal hacen un buen trabajo de desintoxicación todos los días. Si buscas rejuvenecer tu cuerpo, céntrate en comer más alimentos integrales, beber agua y eliminar de tu dieta los alimentos altamente procesados”, menciona.

Posiblemente dañina: como suplemento

Hay ciertas condiciones en las que la cúrcuma sí puede ser dañina para tus riñones:

Según Healhtline , este alimento contiene un 2% de oxalato, que en dosis altas puede contribuir a la formación de cálculos renales en personas predispuestas al padecimiento.

, este alimento contiene un 2% de oxalato, que en dosis altas puede contribuir a la en personas predispuestas al padecimiento. Suplementos: aumentan el riesgo de cálculos renales.

La dietista Mary-Eve Brown explica en un artículo de Johns Hopkins Medicine que por muchos beneficios que prometan los suplementos de cúrcuma, no son la mejor idea: “más curcumina no es necesariamente mejor y demasiada puede ser riesgosa”.

Uno de estos peligros es que los suplementos pueden aumentar el riesgo de sufrir cálculos renales, en especial si tienes antecedentes familiares, describe la especialista, ya que contienen concentraciones mucho más altas del compuesto que las que se consumen en un té o en un platillo.

Mezclar cúrcuma y pimienta puede aportar diversos beneficios a la salud. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Por ello, Brown considera que si quieres incluir este ingrediente en tu alimentación, mejor la consumas en comidas y la combines con pimienta negra, la cual tiene un compuesto llamado piperina que al mezclarse aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en un 2000%. Una infusión de ambas especias es una buena opción.

“Es mejor consumir curcumina y la mayoría de los demás nutrientes en forma de alimentos integrales en lugar de tomar pastillas, tinturas, cápsulas o gomitas de cúrcuma”, agrega.

La leche dorada es una bebida que proviene de la cúrcuma. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Qué efectos secundarios tiene la cúrcuma?

Según Hopkins Medicine, el té de cúrcuma o en cualquier otro platillo o bebida es seguro para casi todas las personas, excepto para quienes son alérgicas, en dado caso notarás efectos secundarios como sarpullido, urticaria o dolor abdominal.

Si de cualquier modo estás decidido a probar suplementos en forma de pastillas, cápsulas y gomitas, es mejor que consultes a un médico primero, en especial durante el embarazo o si tomas medicamentos, ya que puede interferir con analgésicos, de la quimioterapia, anticoagulantes (aumenta el riesgo de hemorragia) e inmunosupresores.

Considera que en casos raros, la cúrcuma puede ocasionar diarrea, heces amarillas, erupción cutánea, náuseas, malestar estomacal y dolores de cabeza.

Medical News Today afirma que se considera seguro para adultos de 400 a 600 miligramos de polvo puro de cúrcuma 3 veces al día.