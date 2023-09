¿Qué pasa si tomo cúrcuma con pimienta negra?

La culinaria y la medicina tradicional mexicana comparten algunas hierbas, plantas y hasta condimentos, que en más de una ocasión son combinados para potenciar su ‘poder’.

Uno de ellos es la cúrcuma, que se emplea principalmente para la preparación del curry. Otro, la pimienta; aunque hay dos tipos, la más utilizada a la hora de cocinar para darle ese toque extra a los alimentos es la negra.

En la cocina o alacena de tu hogar posiblemente encuentres ambos, o solo la pimienta, que es mucho más común que la cúrcuma.

¿Cuáles son las similitudes entre la cúrcuma y la pimienta?

Una de las principales similitudes está en su origen, pues ambos alimentos son provenientes de Medio Oriente, en la región de la india, así como la canela o el jengibre.

Además, ambos ingredientes suelen tener un sabor fuerte y ‘picosito’, pero no te preocupes, que si los combinas no existe el riesgo de ‘enchilarte’ (bueno, a menos que uses demasiado).

Tanto la cúrcuma como la pimienta negra aportan algunos beneficios al organismo, pero ¿te has preguntado el efecto que tienen en el cuerpo cuando se combinan?

cúrcuma La cúrcuma tiene un característico color naranja. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Beneficios de la cúrcuma y la pimienta negra

Cada uno de estos condimentos tiene un ingrediente principal que, además de darles ese toque de sabor, también es fundamental a la hora de aportar beneficios en el organismo.

En el caso de la pimienta es la piperina, un alcaloide natural considerado como antioxidante, que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares y afecciones neurológicas, de acuerdo con el sitio especializado WebMD.

La cúrcuma tiene curcumina, un colorante rico en polifenoles que actúa a escala celular en la inflamación y la oxidación, asegura Clínic Barcelona en su página de internet. Sin embargo, tiene más beneficios.

Té de cúrcuma con pimienta negra: Estos son sus beneficios

Si bien por separado ambos alimentos aportan beneficios muy similares entre sí, pero si se les consume juntos podrían potenciarse.

Algunas propiedades atribuidas, por ejemplo, a la cúrcuma, no están científicamente comprobadas ni existen estudios que puedan avalar los efectos, por ejemplo, para bajar de peso, que es por lo que algunas personas la consumen.

La pimienta negra es un condimento muy utilizado en la comida mexicana. (Shutterstock)

Antiinflamatorio

¿Recuerdas los componentes antioxidantes que mencionamos al inicio de la cúrcuma y la pimienta? Sí, nos referimos a los polifenoles que tiene cada uno de estos condimentos (curcumina y piperina). También poseen bondades antiinflamatorias.

Según el portal especializado Healthline, la cúrcuma contienen un componente antiinflamatorio y antioxidante que puede alivianar algunos malestares.

“Al menos un estudio demostró que la pimienta negra, cuando se combina con cúrcuma y jengibre, tenía efectos antiinflamatorios al mismo nivel que los medicamentos recetados para pacientes con osteoartritis de rodilla”, explicó la dietista Gillian Culbertson para Cleveland Clinic.

Auxiliar en problemas cardiovasculares

En el mismo sitio se explica que la cúrcuma ayuda a controlar los niveles de colesterol en algunos casos. Hay investigaciones que señalan que esta especia protege a los individuos con riesgo de cardiopatías, pero aún se requieren más estudios para determinar qué tan eficiente puede ser este método.

Antioxidante

Como se explicó en un inicio, los polifenoles que contienen ambos alimentos tienen un efecto antioxidante en el organismo.

“Los estudios de piperina en ratas han demostrado que estas propiedades existen”, dice Culbertson, aunque señala que hasta el momento faltan pruebas en pacientes humanos.

La cúrcuma es aliada para la depresión y favorecer la memoria. (Foto: Shutterstock)

Ayuda a la absorción de nutrientes

La misma dietista citó un estudio de 2020 en el que se explica las bondades de la piperina para la absorción de minerales como el hierro y nutrientes como el betacaroteno, pero además señaló que, si se consume con cúrcuma, este efecto se potencializa.

“Es especialmente poderoso cuando se combina con cúrcuma porque ayuda al cuerpo a absorber el compuesto de curcumina de esa especia, que también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias”, asegura.

¿Cómo consumir pimienta con cúrcuma?

Aunque se pueden mezclar la pimienta negra y la cúrcuma en diversos platillos, la forma más común de combinarlos para aportes en la salud es a través de un té o infusión.

Este se puede elaborar, ya sea hirviendo unas bolitas de pimienta negra entera con un pedacito de cúrcuma, o bien mezclar ambos ingredientes en polvo. Esperas unos minutos a que tenga una temperatura adecuada y bebes.

Se recomienda no consumir en exceso, pues podría provocar mareos y problemas estomacales.