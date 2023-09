¿Qué pasa si consumo cúrcuma todos los días?

Uno de los familiares de la raíz del jengibre, la cúrcuma, se utiliza en las cocinas mexicanas para la elaboración de algunos alimentos y hasta remedios caseros; es considerada saludable, pero ¿te conviene consumirla diario?

La cúrcuma se encuentra en forma de raíz como el jengibre, es una especia que proviene del sureste asiático y se emplea principalmente para la preparación del curry, un platillo originario de India. Se caracteriza por tener un color naranja y sabor picante.

Entre las presentaciones más populares de la cúrcuma se encuentra en forma de polvo o en una infusión, ambas se asocian con beneficios para la salud.

La cúrcuma es una especia originaria del sureste de asiático. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué sirve tomar cúrcuma? Efectos en el cuerpo humano

Aparte darle sabor a ciertos platillos, de acuerdo con Web MD, hay quienes consumen la cúrcuma para alivianar algunos de los malestares que provienen de la osteoartritis, un problema en las articulaciones.

También se consume para supuestamente apaciguar afectaciones como enfermedades hepáticas, COVID-19 y fiebre; sin embargo, no hay estudios que comprueben que la cúrcuma tiene este tipo de efectos.

Hay quienes optan por tomar el té de cúrcuma por sus beneficios para bajar de peso, pero la realidad es que aquella raíz no tiene ningún tipo de propiedades de adelgazamiento.

Estos son algunos de los efectos que surgen al consumir habitualmente la cúrcuma en forma de polvo o en infusión.

Efecto antiinflamatorio

Según el portal especializado de Healthline, la cúrcuma contienen un componente antiinflamatorio y antioxidante que puede alivianar algunos malestares. No obstante, hacen falta más investigaciones para conocer sus alcances.

La cúrcuma es una planta que proviene de la familia del jengibre. (Foto: Shutterstock)

Reducir el riesgo de problemas cardiovasculares

La Clínica de Cleveland comenta que en algunos casos la cúrcuma ayuda a controlar los niveles de colesterol.

Hay investigaciones que señalan que esta especia protege a los individuos con riesgo de cardiopatías, pero aún se requieren más estudios para determinar qué tan eficiente puede ser este método.

Puede causar mareo

Web MD explica que el consumo en exceso o grandes cantidades de la cúrcuma no es recomendable, ya que puede producir algunos malestares como mareos.

Problemas estomacales

Según Eat this, not that, en algunos casos la cúrcuma también puede ser la causante de algunos malestares estomacales como diarrea, inflamación y hasta problemas digestivos.

Se trata de un efecto secundario poco común, pero que se presenta en algunos organismos.

¿Cuántas veces a la semana se puede tomar cúrcuma?

“No hay un consumo diario específico recomendado de cúrcuma”, dice Medical News Today, “con base en la investigación disponible, el consumo diario sugerido depende en gran medida de la afección que la persona desea tratar”.

De acuerdo con Web MD, los efectos positivos de la cúrcuma provienen de un compuesto químico llamado curcumina, cuyo consumo se recomienda sea desde los 500 a mil miligramos por día.

Dos cucharadas de cúrcuma equivalen a 400 miligramos de curcumina, pero esta cantidad puede variar dependiendo de la calidad de la especia.

La especialista Nicole Hopsecger comentó a la Clínica de Cleveland que se puede encontrar la especia molida en muchos supermercados y tiendas de especias, también comprar la raíz fresca para guardarla en un recipiente hermético en el refrigerador.

Existen diversas formas en las que se consume la cúrcuma, una de las más usuales es a modo de té, pero lo importante es saber qué cantidades son las adecuadas para no dañar al organismo.

Existe una infusión cuyo ingrediente principal es la cúrcuma. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuándo no se debe tomar cúrcuma?

El portal de Healthline agrega que hay ciertos grupos de personas que deberían mantenerse alejados de consumir cúrcuma por los efectos que producen. Estos son los individuos que no deberían consumirla: