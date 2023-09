¿Qué beneficios tiene consumir el hueso de aguacate?

Los aguacates son un fruto saludable y popular en todo el mundo, su pulpa da forma al guacamole, esa salsa que se ha ganado a todo el planeta; además, su semilla o hueso ha ido cobrando popularidad en los últimos años y se ha ido incorporando a remedios caseros, ¿pero en verdad tiene beneficios?

Según la National Institutes of Health (NIH), la industria procesadora suele desechar las semillas de aguacate, lo cual aumenta su producción y puede contaminar el medio ambiente, por ello, se ha vuelto de interés el encontrar maneras de sacarle ventaja incluso a residuos como este.

Usos del hueso de aguacate: ¿Para qué sirve?

De forma casera, las personas han inundado Internet y redes sociales con consejos para aprovechar las semillas, desde una forma para teñir telas de rosa al ponerlas a hervir en agua, o bien, germinarlas para obtener plantas; no falta la sugerencia de ingerirla de varias maneras.

Para consumir el hueso de aguacate, hay variedad de recetas, en general, primero se hierve u hornea la semilla para ablandarla, luego se ralla, pica o muele para convertir en un polvo que resulta a licuados, tés y salsas; su sabor es muy amargo, por ello, a las infusiones suelen agregarse edulcorantes naturales o miel.

Ingerir esta parte del fruto comenzó a sumar popularidad en 2016, cuando circuló en redes sociales un video que explicaba cómo deshidratarlo y picarlo,para ingerirse con el objetivo de sumar fibra, antioxidantes y nutrientes a la dieta.

Sin embargo, en realidad no existen estudios que comprueben los beneficios del té de hueso de aguacate.

Beneficios de la semilla de aguacate

Healthline y National Library of Medicine de la de la NIH enlistan algunos compuestos que se han encontrado en las semillas de aguacate:

Lípidos.

Proteínas.

Vitaminas.

Minerales.

Compuestos bioactivos.

Variedad de ácidos grasos.

Fibra dietética.

Carbohidratos, principalmente almidón.

Pequeña cantidad de proteínas.

Rica fuente de fitoquímicos con potencial antioxidante.

National Library of Medicine explica los extractos de hueso de aguacate (no lo que se hace en casa) se le atribuyen posibles efectos como anticancerígenos, antioxidantes, contra el colesterol, antiinflamatorios y antineurogenerativos, debido a los fitoquímicos.

Sin embargo, no existen pruebas de que consumir el hueso de aguacate en remedios caseros tenga los mismos efectos o algún beneficio para tu cuerpo, de hecho, aún existe gran debate sobre su consumo en humanos.

La revista científica Live Strong detalla que los entusiastas de consumir estas semillas suelen citar una revisión de 2013 publicada en Current Pharmaceutical Design, donde afirman: “Las semillas de aguacate pueden mejorar la hipercolesterolemia y ser útiles en el tratamiento de la hipertensión, las afecciones inflamatorias y la diabetes.”

No obstante, dicha investigación es sobre extractos de la semilla, no de las semillas tal cual deshidratadas en casa, y los autores no recomendaron su consumo en humanos, sino que indicaban que eran resultados preliminares.

Contraindicaciones del hueso de aguacate

Las investigaciones sobre consumir este ingrediente no son concluyentes, no se sabe con exactitud qué efecto tiene en el cuerpo humano.

Healthline menciona que las pruebas de seguridad sobre la semilla de aguacate aún están primeras fases y son en animales. Hasta ahora han tenido efectos diversos: algunos no ven efectos nocivos, mientras que en otros casos incluso hay ratones que han presentado acumulación de grasa en el hígado.

Por ello, no se considera que sea seguro para seres humanos ingerir semilla de aguacate, en especial en remedios caseros, donde no se controlan cantidades ni se tiene certeza de qué efectos secundarios se podría encontrar.

La principal causa de preocupación es algunos compuestos de la semilla: inhibidores de la tripsina, glucósidos cianogénicos o la persina, la cual puede tener efectos tóxicos e incluso podría causar la muerte en animales, agrega LiveStrong.

¿Qué pasa si tomo té de hueso de aguacate?

Es posible que no veas ningún beneficio o efecto secundario si lo sumas a tu alimentación de vez en cuando, lo que sí tendrás es un ingrediente muy amargo en tu taza y que no da certeza de nada.

LiveStrong advierte que estas semillas tienen sustancias llamadas antinutrientes (taninos, oxalato y ácido fítico), los cuales reducen o bloquean la absorción de nutrientes:

“Debido a los antinutrientes de las semillas de aguacate, añadir un poco a un batido, zumo u otro alimento rico en nutrientes puede hacer que tenga menos valor nutricional en lugar de más, que no es lo que se pretende”.

Si quieres más fibra en tu alimentación, lo ideal es que voltees a ver a las verduras, las cuales tienen otros nutrientes y son seguras de ingerir, además, existen otro tipo de infusiones que tienen beneficios comprobados, como el té verde.

Si de todas formas planeas comer esta parte del aguacate, Healthline recomienda que mantengas tu consumo al mínimo para reducir el riesgo de efectos adversos.

La Comisión del Aguacate de California tampoco recomienda comer las semillas: “Los huesos de aguacate no son muy venenosos para los humanos, pero los supuestos beneficios y riesgos para la salud de la ingesta de semillas de aguacate no están bien caracterizados.”