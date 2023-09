¿Qué tan efectiva es la cúrcuma para bajar de peso?

Hay personas que utilizan la cúrcuma en su cotidianidad para infusiones, la preparación de platillos y hasta en remedios caseros para perder peso, pero ¿te has preguntado si este ingrediente realmente tiene propiedades para adelgazar?

La cúrcuma es una especia, que al igual que el jengibre se encuentra en forma de raíz, proveniente del sureste de Asía. Tiene un sabor picante y se usa principalmente para aromatizar platillos y en la elaboración del curry, un plato de India.

Al igual que otros ingredientes, como el limón, ajo, jengibre, cardamomo y azafrán, la cúrcuma se emplea en diversos remedios caseros por sus posibles beneficios para la salud.

Existe una infusión cuyo ingrediente principal es la cúrcuma. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué beneficios tiene la cúrcuma para bajar de peso?

En redes sociales, especialmente en TikTok, hay personas que señalan que la cúrcuma tiene supuestas propiedades de adelgazamiento en el cuerpo si se toma en forma de una infusión.

Esta noción del té de cúrcuma surge por sus efectos antiinflamatorios que provienen de un compuesto químico llamado curcumina que se encuentra en bajas cantidades dentro del ingrediente.

El portal de Healthline señala que la curcumina por sí sola contiene algunos beneficios como: reducir síntomas de enfermedades crónicas como artritis, mejorar el ánimo, reducir el riesgo de enfermedades del corazón y es una fuente de antioxidantes.

Hay quienes toman cúrcuma diario. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

Una recomendación del sitio especializado en temas de salud para mejorar la absorción de curcumina proveniente de la cúrcuma es agregar a la infusión pimienta negra.

Algunos estudios con animales sugieren que la curcumina podría promover la pérdida de peso, pero hasta el momento no se tiene evidencia de este efecto en humanos.

Healthline comenta que tampoco hay pruebas que demuestren que la cúrcuma tenga efectos de adelgazamiento en ninguna de sus presentaciones. Así que hasta ahora se desconocen los efectos que podría tener la especia con la pérdida de peso en el organismo.

¿Para qué sí sirve la cúrcuma?

Aunque la cúrcuma no es auxiliar para bajar de peso, existen otros beneficios al consumirla de forma cotidiana, aunque no se recomienda en exceso.

Según Web MD, para aprovechar los efectos positivos de la cúrcuma es recomendable consumir alrededor de 500 a mil miligramos de la curcumina que ofrece por día.

“Dos cucharaditas de cúrcuma fresca contienen unos 400 miligramos de curcumina, pero esta cantidad puede variar en función de la calidad de la especia”, explica Web MD.

Estos son algunos de los posibles beneficios de la cúrcuma si se consume con moderación en forma de una infusión.

Aliviar malestares

Healthline explica que, aparte de los efectos antiinflamatorios de la cúrcuma, la especia es una fuente de antioxidantes que puede alivianar algunos malestares.

No obstante, aún se requieren más estudios para demostrar sus alcances.

Disminuir el riesgo de problemas del corazón

El portal de la Clínica de Cleveland agrega que hay investigaciones que asocian a la cúrcuma con reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en individuos.

Se requieren más estudios para determinar que tan eficiente es la especia con la prevención de problemas cardiovasculares.

Contraindicaciones de la cúrcuma

El portal de Eat this, not that señala que esta acción puede producir problemas estomacales como inflamación, diarrea, mareos y dolores de cabeza.

Web MD recomienda que las personas con cálculos biliares o úlceras se abstengan de la cúrcuma por los posibles efectos secundarios que podría producir la especia.

De igual manera, las personas que toman anticoagulantes pueden sufrir de hemorragias si consumen grandes cantidades de cúrcuma por interacción con aquellos medicamentos.