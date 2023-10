Cerveza o refresco: ¿Qué bebida hace menos daño a los riñones?

¡Saca las ‘chelas’ y los ‘chescos’!.. O mejor no. La cerveza y los refrescos son dos bebidas que protagonizan las mesas mexicanas, al lado de las alitas para ver el partido del sábado, la barbacoa del domingo o ese guisado de cerdo que, dicen, ‘te revive’ si no te echas tu vaso burbujeante; sin embargo, estos hábitos en exceso puede dañar silenciosamente órganos como tus riñones.

Los riñones son órganos en el abdomen que se encargan de funciones vitales, por ejemplo, National Institutes of Health (NIH) explica que eliminan los desperdicios de la sangre, sacan el exceso de agua a través de la orina, mantienen un equilibrio de sustancias químicas, ayuda a controlar la presión arterial y hasta estimulan la médula ósea.

Cuando esta parte del cuerpo comienza a fallar, vienen malestares que afectan la calidad de vida, desde cálculos renales, necesidad de diálisis o hemodiálisis, enfermedad renal crónica y hasta requerir un trasplante.

La cerveza y el refresco son bebidas que se deben consumir moderadamente para evitar sus efectos negativos. (Foto: Especial)

¿Qué bebida en exceso puede dañar los riñones?

Hábitos como no tomar suficiente agua o ingerir demasiadas bebidas como cerveza y refresco pueden perjudicar a tus riñones y entonces comienzan las complicaciones para estos órganos que son capaces de filtrar alrededor de media taza de sangre por minuto.

Cerveza

La cerveza es una bebida alcohólica que proviene de la fermentación de varios cereales como la cebada y puede ser saludable para la mayoría de las personas, excepto para algunos grupos, incluso se ha estudiado que tiene algunos compuestos saludables y podría tener beneficios en forma moderada (para el corazón, regular el azúcar y tener huesos fuertes).

Harvard T.H. Chan School of Public Health tiene un listado de las mejores y peores bebidas para la salud y la ‘cheve’ no está tan mal posicionada: las bebidas alcohólicas pueden limitarse o consumirse con moderación en una alimentación saludable, al igual que jugos de fruta, leche y bebidas dietéticas.

Sin embargo, la dosis hace la diferencia, ya que el exceso lo convierte en un riesgo para la salud y puede afectar órganos como los riñones.

Un exceso de calorías vacías como las de la cerveza pueden generar aumento de peso y a su vez sobrecargar los riñones, dice National Kidney Foundation.

Demasiado alcohol causa una disminución repentina de la función renal, agrega Cleveland Clinic.

El abuso del alcohol afecta la habilidad de los riñones para filtrar agua del cuerpo.

Las bebidas alcohólicas como la cerveza pueden dañar a los riñones. (Foto: Especial)

Refresco

El refresco es un tipo de bebida azucarada, es decir, contiene azúcar añadida o algún tipo de edulcorante como el jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa, concentrados de jugo de frutas y demás, al igual que bebidas azucaradas en polvo, deportivas y energizantes.

Harvard T.H. Chan School of Public Health coloca al refresco al fondo de su listado de bebidas saludables: considera que deben evitarse, ya que no tienen prácticamente ningún nutriente y sí un exceso de azúcar y otros ingredientes que dañan la salud de muchas maneras, una de ellas es a los riñones.

El refresco es una de las bebidas que más afectan al funcionamiento de los riñones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

En el sitio Eat this, not that, nutriólogos nombraron al ‘chesco’ “la peor bebida para los riñones”, tanto los ‘light’ como los normales, por estas razones:

Demasiada azúcar : daña los vasos sanguíneos de los riñones y contribuye a desarrollar enfermedades como diabetes, factor de riesgo de enfermedad renal crónica ; un estudio encontró que beber 4 bebidas azucaradas a la semana se relaciona con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica.

: daña los vasos sanguíneos de los riñones y contribuye a desarrollar enfermedades como diabetes, factor de riesgo de ; un estudio encontró que beber 4 bebidas azucaradas a la semana se relaciona con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica. Edulcorantes artificiales : algunos estudios encontraron que este aditivo de los refrescos de dieta también parecen aumentar el riesgo de enfermedad renal .

: algunos estudios encontraron que este aditivo de los refrescos de dieta también parecen . Ácido fosfórico: este ingrediente presente en especial en refrescos de cola se relaciona con alteraciones en las vías urinaras que causan los dolorosos cálculos renales (piedras en el riñón), lo cual también aumenta el riesgo de falla renal, agregan los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

¿Cerveza o refresco?

En exceso, ambas bebidas pueden perjudicar a tus riñones y demás órganos del cuerpo, sin embargo, de forma moderada, una cerveza es menos dañina que un refresco para la mayoría de las personas.

Dejar de tomar refresco puede traer cambios positivos en el cuerpo. (Foto: Especial).

¿Qué bebidas no puede tomar una persona que está enferma de los riñones?

Eat this, not that, aconseja que una persona que ya tiene diabetes, enfermedad renal o antecedentes familiares de estos, debe vigilar de cerca su ingesta de refresco, de preferencia omitirla, en especial los refrescos de cola:

“Las recomendaciones actuales indican que las personas con cálculos renales o enfermedad renal deben evitar las bebidas de cola. Incluso en las personas que no padecen cálculos ni enfermedades renales, el consumo de dos o más refrescos de cola al día se asocia a un mayor riesgo de enfermedad renal crónica”.

En tanto, National Kidney Foundation explica que, en general, uno o dos bebidas alcohólicas de vez en cuando no tiene mayores efectos secundarios, pero beber demasiado (más de cuatro tragos al día) puede afectar los riñones y empeorar una enfermedad renal.

En cualquier caso, es mejor que consultes a tu médico para conocer las necesidades de tu cuerpo en particular.