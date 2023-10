¿Cuál es el efecto de la cerveza en los riñones?

“Dame una cerveza que quiero beber”, es parte de una canción de Elvis Crespo dedicada a una de las bebidas alcohólicas más populares en todo el mundo; sin embargo, ¿te has cuestionado el efecto que tiene la ‘chela’ en tus riñones?

La cerveza es un tipo de bebida alcohólica que se obtiene por medio de la fermentación de algunos cereales, como la cebada. Este trago tiene diversas versiones, como la clara y oscura, pero en México ha dado paso a la creación de todo un multiverso de ‘drinks’.

Entre estos tragos destaca la michelada, una bebida originaria de San Luis Potosí, que se acostumbra a beber en reuniones o fiestas.

A pesar de ello, la cerveza es una bebida cuyo consumo en exceso puede afectar el funcionamiento del organismo y hasta dañar algunos de sus órganos, como los riñones.

Tomar demasiado alcohol puede tener consecuencias como aumento de peso. (Foto: Shutterstock).

¿Qué tanto afecta la cerveza al riñón?

De acuerdo con la Clínica de Cleveland, los riñones son dos órganos ubicados en la parte trasera del abdomen, cuya función principal es filtrar la sangre, balancear los fluidos del organismo y eliminar los residuos.

Sin embargo, existen diversos factores que pueden afectar el funcionamiento de los riñones y entre ellos se encuentra lo que recibe el organismo como bebida o alimento.

La cerveza es una bebida que se acostumbra a tomar fría. (Foto: Shutterstock)

El portal de National Kidney Foundation, especializado en temas relacionados con los riñones, explica que consumir un poco de alcohol no suele tener efectos graves en la salud; sin embargo, beber en exceso puede lastimar el sistema renal.

Incluso Healthline acomoda a las bebidas alcohólicas en un listado de elementos que evitar en personas que padecen problemas con los riñones.

Aquel portal explica que lo más recomendable para evitar efectos secundarios de la cerveza es:

Consumir solamente una cerveza diaria en el caso de las mujeres.

en el caso de las mujeres. No consumir más de dos cervezas al día en el caso de los hombres.

A pesar de ello, a diferencia de otros tipos de bebidas alcohólicas, el consumo de la cerveza puede tener ciertos beneficios en algunos casos como: mejoras la densidad de los huesos y ser una fuente de minerales.

¿Qué pasa en los riñones cuando tomas cerveza?

Algunos de los valores nutricionales de la cerveza, si se consume de manera excesiva, pueden causar diversos tipos de malestares en los riñones, estos son algunos de ellos.

Calorías vacías

La plataforma de Eat this, not that agrega que la cerveza es una fuente de calorías vacías, aquellos elementos que no son esenciales para el cuerpo y produce efectos secundarios como un aumento de peso.

National Kidney Foundation explica que el aumento peso que provoca el exceso de calorías puede sobrecargar a los riñones, lo que puede lastimar su funcionamiento.

La cerveza puede tener ciertas afectaciones en la salud del organismo. (Foto: Shutterstock)

Alcohol

La cerveza contiene alcohol debido al proceso de fermentación al que se somete para su elaboración.

“El alcohol puede provocar una disminución repentina de la función renal, lo que se conoce como lesión renal aguda”, comenta la Clínica de Cleveland en relación con el efecto de aquel elemento en los órganos. Estas heridas se pueden tratar, pero al no hacerlo pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades renales crónicas.

Es importante no exceder el consumo de bebidas como la cerveza. (Foto: Shutterstock)

Asimismo, National Kidney Foundation asegura que el consumo excesivo de alcohol puede afectar la habilidad de los riñones de filtrar el agua en el cuerpo, lo que también produce daños en los órganos.

El consumo excesivo de alcohol también se asocia con numerosas afectaciones que dañan al organismo, como aumento en la presión arterial, diversos problemas hepáticos y hasta aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Carbohidratos

La cerveza es un líquido rico en carbohidratos, una molécula de azúcar que se encuentra en diversos alimentos y bebidas, que el cuerpo necesita en ocasiones, pero no en exceso.

En conversación con Eat this, not that, las especialistas Tammy Lakatos y Lyssie Lakatos señalan que el consumo excesivo de la cerveza puede afectar a la salud por su alto contenido en carbohidratos.

El sabor de las cervezas depende de su tipo de fermentación. (Foto: Shutterstock)

“Cuando bebes demasiada cerveza, reduce la eficacia de la insulina y hace que aumenten los niveles de azúcar en sangre. Cuando el nivel de azúcar en sangre es continuamente alto, aumentan las probabilidades de padecer diabetes”.

La National Kidney Foundation señala que la diabetes, aparte de sus diversas afectaciones en la salud, puede afectar a los riñones, incluyendo enfermedades renales y hasta insuficiencia renal.

Purina

La purina es un compuesto químico que se encuentra en algunos alimentos y bebidas, Healthline señala que la cerveza es uno de los líquidos que contienen grandes cantidades.

De acuerdo con aquel sitio, la purina es un elemento que puede aumentar el ácido úrico en el cuerpo que, a su vez, eleva el riesgo de padecer gota. Un padecimiento que se caracteriza por la presencia de dolores y sensibilidad en las articulaciones.

La plataforma de National Kidney Foundation señala que ciertos estudios apuntan a que la presencia de alto contenido de ácido úrico o gota lastiman a la salud de los riñones.