Contraindicaciones del agua con limón: ¿Cuáles son los efectos secundarios de beberla todos los días?

El agua con limón es un remedio casero sencillo, popular y con beneficios para el cuerpo comprobados, ¿pero puede tener efectos secundarios tomar demasiada todos los días?

Esta mezcla aparece por igual en taquerías, mesas mexicanas para la comida diaria o restaurantes de Francia, donde se cobran hasta 7 euros (alrededor de 130 pesos) por un vaso de agua del grifo con un limón exprimido.

Entre los remedios caseros, esta bebida tiene un lugar preferente, pero también algunas posibles contraindicaciones.

El agua con limón puede beneficiar a tus riñones de varias formas. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo agua con limón todos los días?

La combinación de agua y limón resulta un remedio más accesible y efectivo que otros brebajes más elaborados, como mezclas de aceite de oliva con ajo en ayunas o café con aceite de coco, las cuales pueden causar más daño que bien.

Esta bebida es considerada un estimulante refrescante para comenzar el día y puede tener beneficios, aunque estos son más modestos que los ‘milagrosos’ resultados que se prometen en redes sociales y demás espacios de Internet.

Cleveland Clinic, Healhline y Medical News Today explican que si bien es un mito que previene el cáncer y desintoxica el cuerpo, tomar agua con limón regularmente puede causar efectos positivos en el cuerpo:

Provee vitamina C : el limón aporta una buena cantidad de este antioxidante que ayuda a prevenir ciertas enfermedades y refuerza el sistema inmune.

: el limón aporta una buena cantidad de este antioxidante que ayuda a prevenir ciertas enfermedades y refuerza el sistema inmune. Te ayuda a tomar más agua : muchas personas no ingieren la cantidad de agua necesaria para el cuerpo, lo cual obstaculiza el buen funcionamiento de los riñones . Agregar limón a tu vaso puede ser una forma de motivarte a beber más si la falta de sabor del agua te parece poco atractiva.

: muchas personas no ingieren la cantidad de agua necesaria para el cuerpo, lo cual obstaculiza el buen . Agregar limón a tu vaso puede ser una forma de motivarte a beber más si la falta de sabor del agua te parece poco atractiva. Previene la oxidación : los fitonutrientes (con propiedades antioxidantes) en los limones protegen el organismo contra las enfermedades, por lo que previene el daño celular de la oxidación.

: los fitonutrientes (con propiedades antioxidantes) en los limones protegen el organismo contra las enfermedades, por lo que previene el daño celular de la oxidación. Ayuda a prevenir cálculos renales : otra forma en la que beneficia a los riñones es en la prevención de las dolorosas ‘piedras’ (las cuales se forman por aspectos como no tomar suficiente agua). Estos frutos tienen citrato, un componente del ácido cítrico , que ayuda a que la orina sea menos ácida y puede romper pequeños cálculos .

: otra forma en la que beneficia a los riñones es en la prevención de las dolorosas ‘piedras’ (las cuales se forman por aspectos como no tomar suficiente agua). Estos frutos tienen citrato, un componente del , que ayuda a que la orina sea menos ácida y puede . Auxiliar para bajar de peso : si bien no es un ‘remedio’ mágico, esta bebida tiene muy pocas calorías, por lo que si r eemplazas bebidas más calóricas como el café con leche o jugos por agua con limón puedes ver algunos resultados. Además, se ha estudiado que tomar más agua puede ser útil para la saciedad.

: si bien no es un ‘remedio’ mágico, esta bebida tiene muy pocas calorías, por lo que si r como el café con leche o jugos por agua con limón puedes ver algunos resultados. Además, se ha estudiado que tomar más agua puede ser útil para la saciedad. Sustituto del refresco: si buscas dejar el refresco (asociado con aumento de peso y enfermedades crónicas), el agua con limón es una alternativa saludable.

Buena digestión: se cree que el ácido cítrico que contiene estimula los fluidos digestivos, por lo que es una buena idea tomarla antes de la comida.

El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Medical News Today considera que el agua de limón no parece aportar muchos nutrientes, pero es saludable, baja en calorías y azúcar, que puede aumentar la ingesta de vitamina C:

“Si una persona ya come mucha fruta y verdura y bebe mucho líquido, es poco probable que el limón aporte beneficios nutricionales significativos. Dicho esto, es una alternativa refrescante y saludable a muchas otras bebidas aromatizadas”.

¿Qué contraindicaciones tiene el agua con limón?

Ahora sí, vamos al lado no tan amable de esta popular bebida: Healthline asegura que en general el agua con limón es segura y saludable, pero podrías ver ciertos aspectos negativos.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

Erosión del esmalte dental

Una investigación de 2015 de la revista científica Plos One sugiere que el ácido cítrico de los limones y su jugo puede erosionar el esmalte dental a largo plazo, incluso más que ciertos refrescos de cola. Esto haría a los dientes más propensos a caries.

Sin embargo, no es para asustarse, Cleveland Clinic explica: “Teóricamente, el ácido del limón puede ser perjudicial para tu esmalte, pero aquí lo estás diluyendo. Mientras no te acostumbres a chupar limones todo el tiempo, no te pasará nada”.

El agua de limón puede beberse en combinación de semillas como la chía, se recomienda usar un popote. (Foto: Especial)

Healhline propone, por ejemplo, que tomes tu agua con limón con un popote para evitar el contacto con los dientes y que te enjuagues la boca con agua.

Además, Medical News Today recomienda no cepillarse los dientes inmediatamente después de beber agua con limón, puesto que el esmalte puede estar reblandecido por el ácido: “las personas a las que les gusta beber agua con limón por la mañana pueden cepillarse los dientes antes de desayunar”.

Tu receta podría no ser tan saludable

Quizá esa forma en la que preparas tu bebida no es tan sana: puedes ver beneficios si haces una simple mezcla de agua con limón, pero si agregas exceso de azúcar estás cambiando su perfil nutricional y sumando demasiadas calorías.

Una dieta alta en azúcar se relaciona con diabetes, aumento de peso, inflamación, enfermedades del riñón, presión alta y demás enfermedades crónicas.

Puedes mejor agregarle cáscara de limón, hojas de menta o un poco de miel, incluso chía.

El limón aporta vitamina C. (Foto: Especial)

Puede empeorar el reflujo

La nutrióloga Lauren O’Connor dice a Eat this, not that que los limones tienen un pH de 2 a 3, lo que significa que es un alimento ácido y estos provocan acidez en el estómago, lo cual empeora los síntomas del reflujo ácido, por ejemplo, pueden irritar una garganta ya inflamada.

Ardor de estómago

Según Healthline, en algunas personas los cítricos pueden aumentar la producción de ácido gástrico y provocar ardor de estómago: “beber demasiada agua con limón durante el día puede provocar acidez estomacal debido al contenido ácido del limón”.

No tomar si tienes una llaga en la boca

La Asociación Dental Americana (ADA) afirma que se debe evitar esta bebida por completo si tienes una llaga en la boca, ya que el ácido de los limones puede irritarla.

¿Cuánta agua con limón tomar por día?

De acuerdo con Healthline, exprimir el jugo de un limón de 48 gramos en un vaso de agua aporta el 21% de valor diario de vitamina C, pero beber en exceso esta bebida podría causar los efectos secundarios mencionados.

El limón puede erosionar los dientes. (Sader)

La especialista en nutrición Amy Stephens conversó con Insider y su recomendación fue:

Tomar el jugo de dos o tres limones (cuatro o seis cucharadas soperas) en total lo largo del día.

(cuatro o seis cucharadas soperas) en total lo largo del día. Beber uno o dos vasos de agua con limón con las comidas y un vaso entre horas.

con las comidas y un vaso entre horas. No añadir limón a cada vaso que tomes en el día, porque el jugo es muy ácido.

Beber el agua con limón con popote.

Aunque se ha hecho popular tomar esta bebida en la mañana, en especial en ayunas, no existen pruebas de que sea más beneficioso a esa hora, ni antes de dormir. Puedes tomarla a la hora que quieras, fría o tibia, la clave está en la moderación.