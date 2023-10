¿Cuál es el efecto del agua con limón en los riñones?

Agua, limón y ya está: esta sencilla mezcla no solo soluciona rápidamente la sed, sino que se difunde como un remedio casero casi para todo mal. Basta con sumergirse en esas aguas turbulentas de Internet donde hay tantos brebajes para tomar en ayunas y, para sorpresa, esta bebida sí puede cumplir con varios beneficios.

Las cocinas mexicanas y de todo el mundo son más que espacios para preparar los alimentos del día a día, circulan las alacenas todo tipo de recomendaciones, algunas de las abuelas, otras nutridas por los usuarios en redes sociales.

Ahí encontramos la cucharada diaria de aceite de coco o de oliva, el agua de jamaica sin azúcar y la oleada de infusiones con interminables combinaciones de jengibre, cúrcuma, romero, cardamomo, azafrán y mucho más; sin embargo, en su mayoría, no cumplen sus promesas y algunas prácticas incluso pueden ser perjudiciales.

En exceso, refresco y cerveza pueden ser dañinos para órganos como los riñones. (Foto: Especial).

¿Para qué sirve el agua con limón?

El agua con limón se ha convertido en una recomendación que suma popularidad en todo el mundo, incluso en restaurantes de Francia puedes encontrar en el menú ‘fruits pressés’, una bebida de moda que consiste en un limón exprimido en agua potable de la llave y se vende por 7 euros (132 pesos).

Además, aparece también en diversas recomendaciones para tomar a veces en ayunas, ya que se cree que puede ayudar a bajar de peso, desintoxicar el cuerpo, mejorar la digestión y beneficiar a los riñones.

Medical News Today explica: “El agua de limón se ha convertido en una bebida popular por las mañanas, y la gente la usa como un estimulante refrescante debido a las afirmaciones de que puede aumentar los niveles de energía y el metabolismo”.

Esta bebida sí es saludable y puede tener efectos positivos para tu cuerpo, aunque quizá no de una forma ‘milagrosa’.

Beber agua con limón puede tener efectos positivos en el organismo. (Foto: Especial con imágenes de Shutterstock).

¿Cuál es la mejor agua para limpiar los riñones?

El agua con limón destaca en un listado de especialistas del sitio de salud Eat this, not that, al lado del jugo de arándanos, el café y, por supuesto, el agua simple (la mejor opción para tus riñones, además de indispensable).

Esto se debe a que el agua con limón se han estudiado por su potencial para beneficiar a los riñones, según Cleveland Clinic, de dos formas:

Puede prevenir las famosas ‘piedras’ o cálculos (causadas por malos hábitos como beber demasiado refresco y poca agua).

Promueve el buen funcionamiento de estos órganos al mantenerte hidratado.

“El agua de limón ayuda a prevenir los dolorosos cálculos en las personas con deficiencia de citrato urinario (una forma de ácido cítrico). Y lo que es más importante, el aumento de líquidos ayuda a prevenir la deshidratación, una causa frecuente de cálculos renales”, describe Cleveland Clinic.

Hay bebidas que pueden ser beneficiosas para tus riñones, como el agua con limón y el café. (Foto: Especial / El Financiero).

Resulta que los limones tienen citrato, un componente del ácido cítrico, el cual, según Healthline, ayuda a que la orina sea menos ácida y es capaz de romper pequeños cálculos.

Sin embargo, para que se logren estos mejores efectos del citrato en los riñones sería necesaria una gran cantidad de esta agua con limón. Hacen falta más investigaciones.

¿Cómo tomar limón para los riñones?

Aun así, la bebida forma parte incluso de recomendaciones oficiales: National Kidney Foundation sugiere tomar 118 mililitros de jugo de limón concentrado con agua, como una forma de complementar un tratamiento médico de prevención de cálculos renales, más no como sustituto.

El limón es una fruta que se asocia con bajar de peso. (Foto: Especial)

El urólogo Smita De también da esta recomendación de tomar media taza de jugo concentrado de limón o lima con el agua que se bebe a lo largo del día en un artículo llamado ‘¿Qué hacer y qué no hacer para prevenir los cálculos renales?’ de Cleveland Clinic, donde explica:

“El jugo de limón y lima actúa como criptonita para ciertos tipos de cálculos renales. Contienen citrato, que neutraliza el ácido de la orina e impide la formación de cálculos de calcio. Por ejemplo, los cristales de ácido úrico se forman y se convierten en cálculos en un entorno ácido. Así que si tu orina es alcalina [lo contrario de ácida], entonces no se formarán cálculos úricos, y de hecho puedes disolver los cálculos de ácido úrico con altas dosis de citrato”.

El agua con limón es un remedio popular para bajar de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Beneficios de tomar agua con limón todos los días

Tomar agua con limón en ayunas no va a tener efectos más potentes, pero puede ser un hábito saludable para empezar el día. Consumirla todos los días, a la hora que quieras, tiene estos beneficios de acuerdo con Cleveland Clinic y Healhline:

Promueve que tomes más agua : muchas personas no toman suficiente agua a lo largo del día, lo cual afecta los riñones, por lo que agregar jugo de limón ayuda a ingerir más líquidos , en especial a quienes les cuesta beber agua sin sabor.

: muchas personas no toman suficiente agua a lo largo del día, lo cual afecta los riñones, por lo que agregar jugo de limón , en especial a quienes les cuesta beber agua sin sabor. Fuente de vitamina C : el limón es una rica fuente de este elemento antioxidante, el cual ayuda a proteger al cuerpo de radicales libres que causan inflamación y enfermedades crónicas ; además, refuerza el sistema inmune.

: el limón es una rica fuente de este elemento antioxidante, el cual ayuda a proteger al cuerpo de radicales libres que causan inflamación y ; además, refuerza el sistema inmune. Ayuda a perder peso : esta bebida es un auxiliar porque promueve que ingieras más agua, lo cual se ha concluido en algunos estudios que podría ser útil para la saciedad ; pero como es mejor para este propósito es si sustituyes bebidas más calóricas , como el café con leche y los jugos, por agua con limón.

: esta bebida es un auxiliar porque promueve que ingieras más agua, lo cual se ha concluido en algunos estudios que podría ser ; pero como es mejor para este propósito es si , como el café con leche y los jugos, por agua con limón. Alternativa al refresco: tomarla en lugar de refresco, el cual causa aumento de peso si se toma en exceso, traerá beneficios a tu cuerpo como adelgazar .

. Podría ayudar a la digestión: si la consumes antes de la comida, el agua con limón favorece la digestión, quizá gracias al ácido cítrico que estimula los fluidos digestivos.

El agua de limón con chía puede traer varios beneficios a tu salud. (Foto: Shutterstock).

¿Cómo se prepara el agua con limón?

Basta con agregar medio limón por vaso de agua, es muy sencillo y si quieres puedes añadir ramitas de menta, una rodaja de jengibre, canela, cúrcuma o una cucharadita de miel. Se recomienda que no abuses del azúcar, de preferencia que la omitas, ya que cambia el perfil nutricional de esta bebida.