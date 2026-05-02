⁠El futuro es hoy: Autos chinos que podrían llegar a México no vuelan pero tienen hasta cocina

Los autos chinos del futuro incorporan tecnologías impulsadas por la IA y el entretenimiento.

Los autos chinos del futuro no vuelan (aún), pero sí proyectarán películas desde sus faros, tendrán cocina integrada y analizarán tu estado de salud. Algunos de esos vehículos circularán en Pekín y Shanghái próximamente, y es posible que lleguen a México, pero donde definitivamente no se verán es en Estados Unidos, que bloqueó la venta de autos chinos.

Durante el Auto China 2026, uno de los eventos más importantes de la industria automotriz, compañías de todo el mundo presentaron sus nuevos modelos, así como sus ‘autos concepto’ (concept cars), es decir, vehículos futuristas que funcionan como ‘plataforma creativa’ para incorporar tecnologías, prestaciones y diseños.

Las novedades presentadas en estos autos, en su mayoría eléctricos, se enfocan en motores más potentes, baterías que rinden hasta mil kilómetros con una carga y cargadores que llenan una batería en 10 minutos.

Aunque todos estos vehículos están pensados principalmente para el mercado chino, existen autos que son nuevas generaciones de modelos que se venden en México.

¿Qué innovaciones tienen los autos chinos del futuro y cuáles podrían llegar a México?

Estos son algunos de los autos chinos más importantes que sorprendieron durante el Autoshow de Beijing 2026.

Denza Z Convertible

La marca de lujo de BYD presentó uno de sus primeros modelos descapotables, y confirmó que se venderá fuera de China a partir del año que viene.

Se trata de un superdeportivo, con mil caballos de fuerza y capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos. De acuerdo con la ficha técnica del vehículo, su diseño estuvo a cargo de Wolfgang Egger, extrabajador de Audi y uno de los responsables del Alfa Romeo 8C Competizione.

El Denza Z será vendido en 2027. (byd.com/es)

Medios especializados como motor.es indican que el vehículo tiene una suspensión magnetorreológica, que ajusta la dureza de los amortiguadores. Además, su carrocería es de fibra de carbono y tiene tomas de aire funcionales en el cofre.

Con este modelo, Denza pretende competir con el Porsche 718, de acuerdo con Bloomberg. El plan de BYD es venderlo primero en Europa y luego introducirlo al mercado de China, incluso la jefa de BYD, Stella Li, declaró a Top Gear que el auto se venderá en varios mercados fuera de China; sin embargo, no confirmó en cuáles.

Los planes de BYD en México implican la venta del modelo anterior al Denza Z, es decir, el Z9 GT.

Geely Galaxy Light Concept

Geely, el principal competidor de BYD, presentó en el Auto China 2026 su concepto Galaxy Light, proceso con el que puede ensamblar autos eléctricos todoterreno, algunos capaces de llegar a mil caballos de fuerza y acelerar de 0 a 100km/h en cuatro segundos.

Alonso Maldonado, experto en autos, escribió en redes sociales que es posible que esta plataforma de Geely para autos tipo suv híbridos eléctricos llegue a México, y escribió en Autospecs que estos autos tendrán un consumo récord de 2.2 litros de combustible por cada 100 kilómetros.

El concetpto Galaxy Light de Geely será base de su tecnología en futuros modelos. (Geely México)

BYD Great Tang

La nueva SUV eléctrica de BYD que está por salir a la venta en China fue uno de los mayores ‘hits’ en el Autoshow de Beijing 2026, ya que es un vehículo que ofrece 950 kilómetros de autonomía.

También cuenta con dirección en las ruedas traseras, aceleración de 0 a 100 km/h en 3.9 segundos y dos motores en una de sus versiones más lujosas, lo que da una potencia de hasta 536 caballos de fuerza.

Es un auto para 7 personas, con pantalla flotante para el conductor, pantalla de entretenimiento para el copiloto, y una pantalla adicional en el techo para los pasajeros de atrás.

Algunas de sus texturas son de madera y su cabina está equipada con inteligencia artificial avanzada, de acuerdo con Car News China.

Aún es incierta su llegada a mercados fuera de China, pero se apartaron 60 mil unidades de estos autos en apenas 48 horas, por lo que se perfila como uno de los modelos más importantes de BYD.

BYD Flash Charging

Otra de las innovaciones más importantes de BYD que podrían llegar a México es el sistema Flash Charging, de acuerdo con Alonso Maldonado.

Algunos de los autos más potentes de BYD, como el Denza Z9 GT, llegan al 97 por ciento de carga en 9 minutos, y lo más destacable es que factores climáticos como el frío no afectan el desempeño de la carga.

El sistema Flash Charging de BYD permite cargas completas en 10 minutos. (byd.com/es)

Aunque BYD anunció desde el año pasado esta tecnología para recargar sus autos, cada vez es más posible que el Flash Charging llegue a México, considerando que planea instalar 6 mil estaciones, y algunas ciudades del país estarían dentro de los planes.

La tecnología que se pierde EU: Algunas de las funciones que solo existen en autos chinos

Más allá de los modelos y conceptos de vehículos que podrían llegar a México, el Auto China 2026 dejó muestra de la capacidad tecnológica y los conceptos que se manejan en el sector de los autos eléctricos, que en Estados Unidos han perdido impulso.

Xiaomi, por ejemplo, presentó su concepto Vision Gran Turismo, que demuestra los intereses de la marca por desarrollar autos que detecten tu ritmo cardiaco y estado de salud en tiempo real.

Otros ejemplos son:

Yangwang U9 Xtreme ‘Breaking Dawn’ Edition : Sistema de propulsión de 4 motores que alcanza los 500 km/h.

: Sistema de propulsión de 4 motores que alcanza los 500 km/h. AUDI E7X (exclusivo para China) : Pantalla de 59 pulgadas y asistente de IA desarrollado por Bytedance, creadora de TikTok.

: Pantalla de 59 pulgadas y asistente de IA desarrollado por Bytedance, creadora de TikTok. BAIC Kosmos Cabin X concept : Asientos giratorios y conducción autónoma para mejorar la interacción de los pasajeros.

: Asientos giratorios y conducción autónoma para mejorar la interacción de los pasajeros. NIO ET9 (presentado el año pasado): Cuenta con una mini cocina para preparar comida caliente y tiene pantalla para jugar videojuegos mientras está detenido.

El NIO ET9 tiene cocina integrada. (nio.com/et9)

Además, los fabricantes de autos chinos han encontrado una forma novedosa de revivir los autocines: con faros que proyectan películas en las paredes.

Un ejemplo el sedán Stelato S9 que fue desarrollado por Huawei Technologies Co. y BAIC Motor Corp. Cuenta con un sistema que no solo ilumina la carretera, sino que también puede proyectar la última película de Marvel en una pantalla de 100 pulgadas al aire libre.

Entre las funciones de estos faros novedosos de 2 megapíxeles es que también pueden proyectar señales de paso de peatones y flechas de navegación en el suelo.

Con información de Bloomberg / Top Gear / Car News China / Autospecs / motor.es