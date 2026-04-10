Producción de autos ‘pisa a fondo’: Exportación aumenta 4.2% en marzo

En el acumulado del primer trimestre de 2026, la producción alcanzó 969 mil 294 unidades, lo que representó un crecimiento marginal de 0.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como el segundo mejor registro histórico para el periodo. [Fotografía. ChatGPT]

La producción y exportación de vehículos ligeros en México mantuvieron una tendencia positiva durante marzo, al registrar crecimientos de 2.5 y 4.2 por ciento, respectivamente, impulsadas por el dinamismo de algunas armadoras y una mayor colocación de unidades en mercados internacionales.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el tercer mes del año, la industria ensambló 343 mil 520 unidades, mientras que los envíos al exterior alcanzaron 310 mil 205 vehículos.

“Durante marzo de 2026, la producción de vehículos ligeros alcanzó 343 mil 520 unidades, lo que posiciona a marzo de 2026 como el cuarto mes con mayor producción desde que se tiene registro” comentó Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En este sentido, detalló que marzo de 2026 se colocó como uno de los meses más relevantes para el sector, al registrar también el tercer nivel de exportaciones más alto, sólo por debajo de 2018 y 2019.

El crecimiento de la industria automotriz se sostuvo pese a un menor dinamismo en algunas armadoras de volumen, lo que fue compensado por el avance de marcas con fuerte crecimiento en sus niveles de producción como Kia, Audi y Volkswagen.

En el acumulado de enero a marzo, la producción de vehículos en México creció 0.5 por ciento anual, mientras que la exportación aumentó 2.5 por ciento en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Mientras que, en el primer trimestre la exportación creció 2.5 por ciento, al alcanzar las 795 mil 631 unidades en enero a marzo del 2026, frente al mismo periodo del 2026.

Crecimiento

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En el acumulado del primer trimestre de 2026, la producción alcanzó 969 mil 294 unidades, lo que representó un crecimiento marginal de 0.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como el segundo mejor registro histórico para el periodo.

“El acumulado del primer trimestre de 2026, se posiciona como el segundo mejor de toda la serie histórica, con una producción de 969 mil 294 unidades, únicamente debajo de 2019”, agregó la ejecutiva de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

De ese total, cerca del 80 por ciento correspondió a SUV´s y pick-ups, reflejando la preferencia global por este tipo de vehículos, mientras que el resto se concentró en automóviles compactos, subcompactos, de lujo y minivans.

“A pesar de la caída que registramos en segmentos como las SUV´s, compactos, subcompactos y vehículos de lujo, el crecimiento de 17.8 por ciento en las pick-ups compensó la desaceleración en los otros segmentos y esto nos llevó a un aumento de 0.5 por ciento en el acumulado del primer trimestre” destacó Adriana Ramírez.

En materia de exportaciones, México envió 795 mil 631 unidades entre enero y marzo de este año, lo que implicó un incremento de 2.5 por ciento frente al mismo periodo de 2025, en línea con el desempeño positivo del sector.

“Para el acumulado del año, las exportaciones sumaron 795 mil 631 unidades, lo que ubica al primer trimestre de 2026 como el quinto mejor del año para la industria automotriz mexicana” comentó Ramírez.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos, al concentrar 75.8 por ciento de los envíos durante el primer trimestre del año, seguido de Canadá con el 12.3 por ciento y Alemania con el 3.5 por ciento.

No obstante, el mercado estadounidense registró una disminución en la recepción de exportaciones de vehículos en comparación con el año previo, lo que llevó a las armadoras a fortalecer su presencia en otros mercados internacionales.

La menor demanda en ese destino impactó principalmente a marcas de alto volumen como Nissan, Mazda, Honda, BMW y Toyota, que enfrentaron una reducción en sus envíos.

En contraste, fabricantes como Kia, Audi y Volkswagen reportaron crecimientos de doble dígito en producción, lo que permitió sostener el avance general de la industria.

Este desempeño impulsó la colocación de vehículos en mercados como Alemania, Brasil, Colombia y Canadá, fortaleciendo la diversificación de exportaciones de vehículos de México, de acuerdo con las cifras oficiales.