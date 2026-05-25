Martes ‘tormentoso’ en CDMX y Edomex: Valle de México prevé clima fresco e intensas lluvias el 26 de mayo

Este martes 26 de mayo, el Valle de México se presenta con cielo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas serán frescas a templadas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se espera un viento ligero de 4 kilómetros por hora en la zona.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México tendrá una mínima de 13.7°C y una máxima de 25.7°C. En Naucalpan, las temperaturas serán cercanas, con una mínima de 13.0°C y una máxima de 25.0°C. Ambas ciudades esperan un día nublado con vientos ligeros de 5 km/h.

En Toluca, las temperaturas serán más frescas, con una mínima de 7.3°C y una máxima de 21.0°C. Por otro lado, Ecatepec tendrá una mínima de 14.0°C y una máxima de 26.3°C, la más alta de la zona. El viento en Toluca será de 4 km/h, mientras que en Ecatepec alcanzará los 6 km/h.

¿Se esperan lluvias en el Valle de México este martes?

El pronóstico del SMN para el Valle de México indica un día de cielo nublado, sin lluvias fuertes. Aunque las nubes serán una constante, no se espera probabilidad de lluvia significativa. Las condiciones serán secas, pero con poca presencia del sol en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, y fuertes en el noreste y sureste del país. Esto por una circulación ciclónica. Sin embargo, en el Valle de México, la humedad del Pacífico solo causará nubosidad, manteniendo un clima estable sin lluvias importantes.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Martes 26 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.Miércoles 27 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Jueves 28 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia general para el Valle de México muestra temperaturas estables. Se prevé un ligero aumento de la máxima el miércoles 27 de mayo, que alcanzará los 27°C, para luego descender. Las mañanas seguirán frescas, y los días se mantendrán templados.

¿Cómo protegerse del clima en CDMX y Edomex?

Dadas las variaciones de temperatura entre mañana y tarde, es recomendable vestir en capas. Mantenerse hidratado es fundamental, incluso sin sentir calor intenso. Se sugiere consultar los pronósticos locales antes de salir, sobre todo si se planean actividades al aire libre.

Aunque no se esperan lluvias fuertes, llevar un paraguas ligero puede ser útil. Para actividades al aire libre, el cielo nublado filtra parte del sol, pero no elimina la necesidad de protección solar básica. Estas precauciones ayudan a disfrutar el día sin contratiempos.

Fuente: CONAGUA.

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