¿Rentas tu ‘depa’ en Airbnb? Tendrás que registrarte en esta plataforma del Gobierno de la CDMX

Quienes renten espacios en plataformas como Airbnb tendrán que inscribir su inmueble en el registro de la CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México va por regular los Airbnb a través de la plataforma para el Registro de Estancias Turísticas Eventuales con la que se busca garantizar la seguridad de los anfitriones y de quienes renten su depa en la capital del país.

Se trata de un sistema para regular el alquiler temporal de inmuebles ofertados en plataformas digitales.

De esta forma se hace obligatorio el registro y con ello, la entrega de información detallada junto con reportes semestrales para garantizar el cumplimiento de la Ley de Turismo de la CDMX.

El registro permite a los anfitriones tener hasta tres estancias y cumplir con lo siguiente:

Validar y registrar plataformas tecnológicas .

. Revisar reportes semestrales de ocupación.

Exportar listados con filtros por estatus y fechas.

¿Qué se necesita para inscribir un inmueble en el registro de estancias turísticas?

El registro es a través de la página estanciaeventual.cdmx.gob.mx y es necesario ingresar la Llave CDMX para obtener el folio del inmueble.

El objetivo principal del registro es proteger los derechos de los huéspedes, así como cuidar los barrios y comunidades frente a prácticas abusivas.

Los requisitos para que una persona inscriba un inmueble en el padrón, son los siguientes:

Nombre/ razón social de la persona física o moral. Domicilio del anfitrión. Domicilio del inmueble. Identificación oficial. RFC y situación fiscal. Acreditación del inmueble. Póliza de responsabilidad civil. Plataformas declaradas. Contacto para quejas (teléfono). Folio visible en el inmueble. Reportes trimestrales.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el registro de estancias turísticas?

Tras inscribirse al padrón, estas serán las obligaciones que deberán cumplir las plataformas:

Campo de folio obligatorio , llenado en el flujo de alta de anuncio.

, llenado en el flujo de alta de anuncio. Mostrar folio en cada anuncio. El folio del padrón debe ser visible.

Verificación interna . Conservar copia de la constancia y registro.

. Conservar copia de la constancia y registro. Reportes semestrales a la Secretaría: número de ocupaciones, noches.

Bloqueo de anuncios. Retirar inmuebles sin folio válido.

Es importante mencionar que las plataformas como Airbnb contarán con 30 días para realizar el registro y en caso de no realizarlo, los anfitriones ya no podrán ofrecer sus servicios.