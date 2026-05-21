Para no dejar a oscuras a ‘La Hormiga’: El plan de CFE para evitar ‘apagones’ en estadios del Mundial 2026

México recibirá 13 de los 104 juegos del Mundial 2026. El Estadio Ciudad de México recibirá cinco partidos, incluyendo uno de octavos de final.

Para que el grito de gol no se ‘ahogue’ por falta de luz: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un operativo especial para evitar ‘apagones’ en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial 2026.

La dependencia dirigida por Emilia Calleja desplegará cuadrillás que harán un monitoreo permanente; estarán a cargo de equipos de emergencia, y harán acciones preventivas y correctivas para garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.

¿Qué sabemos del operativo de la CFE por el Mundial 2026?

La CFE pondrá a 2 mil 618 trabajadoras y trabajadores electricistas en guardias operativas permanentes dentro de instalaciones y circuitos estratégicos relacionados con los estadios del Mundial 2026.

También habrá presencia continua en subestaciones eléctricas que abastecen al Estadio Ciudad de México; Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, así como en aeropuertos y sistemas de transporte vinculados al torneo.

El plan para evitar ‘apagones’ en el Mundial 2026 contempla monitoreo desde centros de control de distribución mediante sistemas de telecontrol que permitirán detectar y atender problemas en el menor tiempo posible.

La CFE tendrá disponibles generadores eléctricos, torres de iluminación y un inventario estratégico de materiales y equipos para responder ante cualquier contingencia.

Previo a la inauguración del Mundial con el partido México contra Sudáfrica, CFE ha realizado inspecciones y mantenimiento sobre infraestructura considerada crítica para el torneo. Entre las acciones destacan revisiones a subestaciones de transmisión y distribución, mantenimiento de líneas aéreas y subterráneas, modernización de controles eléctricos y actualización de sistemas de corriente directa.

La CFE ya revisó 947 kilómetros de red de distribución y 130 kilómetros de líneas de transmisión, lo que representa el 100 por ciento de la infraestructura eléctrica vinculada a inmuebles estratégicos del Mundial 2026.

Para eventos masivos como el FIFA Fan Fest, CFE ejecutó más de 800 kilómetros de inspección de redes eléctricas y más de 4 mil actividades preventivas para fortalecer la confiabilidad del servicio en zonas de alta concentración pública.

En Monterrey, la CFE también concluyó la modificación de 15 cruces de líneas eléctricas y construye una nueva subestación para fortalecer el suministro de las líneas 4 y 6 del Metrorrey, como parte de las obras de conectividad y movilidad vinculadas al Mundial 2026.