Para no dejar a oscuras a ‘La Hormiga’: El plan de CFE para evitar ‘apagones’ en estadios del Mundial 2026

Para que el grito de gol no se ‘ahogue’ por falta de luz: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un operativo especial para evitar ‘apagones’ en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del Mundial 2026.
La dependencia dirigida por Emilia Calleja desplegará cuadrillás que harán un monitoreo permanente; estarán a cargo de equipos de emergencia, y harán acciones preventivas y correctivas para garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.
¿Qué sabemos del operativo de la CFE por el Mundial 2026?
La CFE pondrá a 2 mil 618 trabajadoras y trabajadores electricistas en guardias operativas permanentes dentro de instalaciones y circuitos estratégicos relacionados con los estadios del Mundial 2026.
También habrá presencia continua en subestaciones eléctricas que abastecen al Estadio Ciudad de México; Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, así como en aeropuertos y sistemas de transporte vinculados al torneo.
El plan para evitar ‘apagones’ en el Mundial 2026 contempla monitoreo desde centros de control de distribución mediante sistemas de telecontrol que permitirán detectar y atender problemas en el menor tiempo posible.
La CFE tendrá disponibles generadores eléctricos, torres de iluminación y un inventario estratégico de materiales y equipos para responder ante cualquier contingencia.
Previo a la inauguración del Mundial con el partido México contra Sudáfrica, CFE ha realizado inspecciones y mantenimiento sobre infraestructura considerada crítica para el torneo. Entre las acciones destacan revisiones a subestaciones de transmisión y distribución, mantenimiento de líneas aéreas y subterráneas, modernización de controles eléctricos y actualización de sistemas de corriente directa.
La CFE ya revisó 947 kilómetros de red de distribución y 130 kilómetros de líneas de transmisión, lo que representa el 100 por ciento de la infraestructura eléctrica vinculada a inmuebles estratégicos del Mundial 2026.
Para eventos masivos como el FIFA Fan Fest, CFE ejecutó más de 800 kilómetros de inspección de redes eléctricas y más de 4 mil actividades preventivas para fortalecer la confiabilidad del servicio en zonas de alta concentración pública.
En Monterrey, la CFE también concluyó la modificación de 15 cruces de líneas eléctricas y construye una nueva subestación para fortalecer el suministro de las líneas 4 y 6 del Metrorrey, como parte de las obras de conectividad y movilidad vinculadas al Mundial 2026.