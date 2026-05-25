Clima en Nuevo León: Monterrey prevé un martes 26 de mayo nublado y con posible lluvia

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, para este martes 26 de mayo, tendrá cielos nublados y probabilidad de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Nuevo León?

Las temperaturas actuales varían en la zona. Monterrey registra 24.4°C. San Pedro Garza García marca 23.3°C. Guadalupe tiene 25.3°C y Apodaca alcanza los 26.7°C, la más alta.

Para hoy, Monterrey espera una mínima de 17.7°C y máxima de 29.7°C. San Pedro Garza García tendrá entre 16.7°C y 28.3°C. Estas ciudades presentan las mínimas más frescas de la región.

¿Lloverá en Guadalupe o Apodaca, Nuevo León?

En Guadalupe, las temperaturas irán de 18.0°C a 31.0°C. Apodaca registrará de 19.3°C a 33.0°C, la máxima más alta. El cielo en todas las ciudades será nublado con probabilidad de lluvia.

El viento soplará a 8 km/h en Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe. En Apodaca, la velocidad será de 11 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera lluvias fuertes en el noreste del país.

¿Cómo será el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:Martes 26 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.Miércoles 27 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Jueves 28 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica una baja de temperaturas el miércoles, con un aumento hacia el jueves. Se esperan cielos nublados y probabilidad de lluvia. El calor regresará al final de la semana.

¿Cómo protegerse de las lluvias y el cambio de calor?

Ante las condiciones cambiantes, es crucial hidratarse bien y evitar la exposición al sol. Use ropa ligera y de colores claros. Proteja su piel con bloqueador solar y un sombrero. Esté atento a los avisos de Protección Civil.

Para el martes y miércoles, con cielos nublados y probabilidad de lluvia, lleve un paraguas. Un suéter ligero ayudará en las mañanas frescas. El jueves, con el aumento de calor, la ropa fresca será esencial.

Fuente: CONAGUA.

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