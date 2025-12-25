¿Tienes un Mazda? Profeco llama a revisión a estos 5 mil modelos por falla en el medidor de gasolina

Profeco llama a revisión a autos Mazda por falla en el medidor de gasolina.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó a revisión a 5 mil 937 vehículos de la automotriz Mazda por un defecto en el indicador de combustible.

La Profeco, que asume la defensa de los consumidores mexicanos, precisó que el llamado es para vehículos Mazda modelo CX70 año 2025 y modelo CX90 año 2024 y 2025.

¿Cuál es la falla en los autos Mazda, según Profeco?

En un comunicado, la Profeco informó que la alerta sobre vehículos Mazda se debe a una falla en el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM, por sus siglas en inglés), la cual “ocasiona que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque”.

Debido a ello, explicó, “el automóvil podría quedarse sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo”.

La nota indicó que como contramedida, la empresa automotriz inspeccionará la unidad y, en caso necesario, actualizará el software, sin costo para las personas afectadas.

Además, Mazda Motor México informará a los propietarios cuándo se llevará a cabo la reprogramación del BCM, para que puedan llevar su unidad al distribuidor autorizado.

La vigencia de la campaña, dijo Profeco, “es indefinida” y de acuerdo con la automotriz, hasta el 17 de octubre pasado “no cuenta con reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión”.

Mazda quiere ‘conquistar’ el mercado mexicano

Mazda ve en México una oportunidad clave para fortalecer su presencia y elevar su participación de mercado de 6.7 a 7.2 por ciento al cierre del año, pese a las turbulencias derivadas de la política arancelaria con Estados Unidos y la desaceleración económica del país.

De acuerdo con la armadora japonesa, la industria automotriz en México crecerá alrededor de 2 por ciento este año, escenario en el que Mazda confía no solo en mantener, sino en incrementar su participación.

“La industria va a crecer un 2 por ciento y nosotros vamos a mantener o crecer nuestra participación de mercado; el año pasado fue del 6.7 por ciento y este año queremos 7.2 por ciento”, señaló Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México.

Durante 2024, la compañía comercializó 99 mil 797 vehículos en el país. Para este año, su objetivo es superar ese volumen de ventas y ganar mayor terreno en un mercado que ronda los 1.5 millones de unidades anuales.

Con información de De Jefes