BYD ‘le gana la carrera’ a los aranceles e inunda mercado en México: Vende 7 de cada 10 autos eléctricos

Las incursiones de las marcas de automóviles chinas en México, como BYD, han desconcertado a Washington, inquietado a los fabricantes de automóviles establecidos, y alarmado al Gobierno de Claudia Sheinbaum, que está levantando barreras comerciales.

Pero incluso ante los nuevos aranceles, los autos fabricados en China enfrentan poca competencia en el creciente mercado nacional de vehículos eléctricos. Los precios bajos, los subsidios gubernamentales y una red de carga en expansión apuntan a un crecimiento continuo de las ventas de los fabricantes de automóviles chinos en el país.

La Ciudad de México está repleta de autos compactos baratos que funcionan con baterías, fabricados por empresas como BYD Co. de China. El mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo casi duplicó su volumen de ventas en México el año pasado y ahora representa aproximadamente siete de cada 10 vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos allí, según estimaciones de BloombergNEF.

Los vehículos eléctricos o enchufables representan el 9 por ciento de las ventas de autos nuevos, lo que los convierte en un segmento en crecimiento en México que muchas otras marcas globales han ignorado. Esto demuestra cómo los fabricantes de automóviles chinos ven oportunidades en economías en desarrollo con problemas de infraestructura, distribución fragmentada y niveles de ingresos más bajos.

La asequibilidad de estos vehículos eléctricos atrae a la clase media urbana. Mónica Reyes Rosas, agente de doblaje de 49 años y residente de Ciudad de México, es una de ellas. Condujo una Ford Ranger de gasolina a diario durante casi seis años, hasta que el mes pasado se cambió a un sedán híbrido enchufable BYD King que le costó 463 mil pesos. “Ahorras mucho en gasolina y el precio es extremadamente competitivo”, dijo Reyes.

El Dolphin Mini EV de BYD, su modelo más popular, se vende por unos 2 mil dólares menos que su competidor más cercano, el Chevrolet Spark EUV a batería, que se introdujo en el mercado hace poco más de seis meses.

La rápida incursión de los autos chinos ha tomado a México por sorpresa, generando preocupación entre los fabricantes de autos tradicionales con operaciones de fabricación en México y presión por parte del gobierno de Donald Trump. Como parte de un esfuerzo más amplio para abordar la creciente dependencia de China, en septiembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum propuso aranceles de hasta el 50 por ciento sobre algunos productos de países que no tienen tratados de libre comercio con México, lo que incluía las importaciones de autos chinos.

Los aranceles fueron aprobados por los legisladores en diciembre y entraron en vigor el 1 de enero. Pero no está claro cuánto impacto tendrán.

David González, asistente de ventas de BYD en la Ciudad de México, declaró a Bloomberg que BYD ofreció descuentos de fin de año para vender más unidades antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas. Aun así, no previó una reducción significativa en las ventas, ya que consideró que BYD no aumentaría los precios en más de 15 mil pesos cada uno, sino que absorbería cualquier costo adicional. Los representantes locales de BYD no respondieron a una solicitud de comentarios.

Roberto Rocha, cofundador y director ejecutivo de Vemo, empresa de taxis y estaciones de carga para vehículos eléctricos asociada con Uber Technologies Inc. en México, consideró que fabricantes de automóviles chinos como BYD y Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. (o JAC Group), que conforman la mayor parte de la flota de taxis de Vemo, pueden seguir siendo competitivos con tarifas del 50 por ciento. “Creemos que las grandes empresas seguirán apostando por el mercado y tendrán que absorber algunos de esos aumentos”, afirmó.

Algunos analistas dicen que es poco probable que los aranceles a los autos chinos cambien la dinámica fundamental de la oferta y la demanda en México.

“Los fabricantes no chinos han invertido muy poco en traer estas tecnologías a México”, dijo Eugenio Grandio, presidente de la asociación de electromovilidad del país, y exejecutivo de Tesla Inc. “Dicen que no hay demanda y luego se quejan de que los chinos las están vendiendo. Entonces, ¿hay demanda o no?”

Las ventas de automóviles a gasolina fabricados en China también han aumentado, lo que permitirá a China asumir una participación del 20 por ciento del mercado total de automóviles nuevos el año pasado, según datos de la asociación de concesionarios de automóviles de México, AMDA, un aumento drástico en comparación con hace cinco años.

China puede mantener bajos los costos gracias a los volúmenes de producción en masa, lo que ha generado un exceso de capacidad en su mercado interno. Sus fabricantes de automóviles también se benefician de los subsidios del gobierno chino y del impulso de Pekín para la expansión de las exportaciones, afirmó Matías Gómez Leautaud, analista principal de Eurasia Group para México.

Como resultado, BYD, por ejemplo, ofrece precios significativamente más accesibles que sus competidores estadounidenses, europeos o japoneses, lo cual ha sido bien recibido en un mercado tan sensible a los precios como el mexicano, afirmó. “El principal obstáculo para la expansión de los fabricantes de automóviles chinos en México no es estrictamente de costos, sino político”.

¿Cuánta ventaja le saca BYD a otros autos eléctricos que se venden en México?

General Motors Co. fabrica tres vehículos eléctricos en México, sin incluir su modelo Spark EUV fabricado en China, pero vendió un total de solo mil 540 el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ford Motor Co., que produce el Mustang Mach E totalmente eléctrico en el país, vende ese modelo localmente, pero solo con un sobreprecio de 10 mil dólares sobre el precio de venta en Estados Unidos. Nissan Motor Co. abandonó la comercialización de su vehículo eléctrico compacto Leaf hace tres años

Incluso Tesla vendió menos de 4 mil autos en México en 2024, según la estimación más reciente de BloombergNEF, que fue aproximadamente una cuarta parte del volumen estimado de BYD para vehículos totalmente eléctricos ese año.

Se pueden ver modelos BYD circulando por barrios ricos de la Ciudad de México, como Condesa y Polanco, con nuevos concesionarios apareciendo en distritos comerciales y carteles que anuncian la principal marca de vehículos eléctricos de China exhibidos de manera prominente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Para los principales fabricantes de automóviles estadounidenses y japoneses, el mercado mexicano de vehículos eléctricos es demasiado pequeño e inmaduro como para justificar un gran impulso en un momento en que la demanda mundial se está debilitando. Se conforman principalmente con ofrecer modelos de gasolina o híbridos de gasolina y electricidad, que representan la mayor parte de las ventas en México.

Esto ha abierto un camino para marcas chinas como BYD, Chery Automobile Co. y Great Wall Motor Co., especializadas en vehículos eléctricos de batería. En 2021, se importaron a México menos de 500 vehículos eléctricos e híbridos enchufables chinos. Sin embargo, para 2025, la cifra ya había ascendido a casi 100 mil, según un análisis de Bloomberg de datos aduaneros recopilados por Big Trade Data. BYD lidera la tendencia, representando más del 80 por ciento del total.

Teresa Amador, guía turística, viajó a una sala de exhibición de BYD en la Ciudad de México desde su casa en el estado central de Hidalgo el fin de semana antes de Navidad para revisar el inventario en nombre de su madre de 69 años. La casa familiar está ubicada en un rancho rural, pero ella dijo que su madre estaba impresionada con la reputación de los vehículos BYD, tanto por su tecnología como por su velocidad. “Mi mamá no es tonta, investigó”, dijo Amador.

Préstamos e incentivos

Los acuerdos de financiamiento con tasas de interés bajas pueden ayudar a mitigar el impacto de los aranceles. En los primeros 10 meses del año pasado, casi el 63 por ciento de los autos chinos vendidos en México, tanto eléctricos como de gasolina, se compraron con préstamos, frente al 56 por ciento del mismo período del año anterior, según un informe de diciembre de la asociación automotriz mexicana AMDA, la empresa de investigación de mercado JATO Dynamics y Urban Science. Eso se compara con el 61 por ciento de todas las compras de autos nuevos.

BYD ofrece préstamos para autos a través de bancos con tasas de interés tan bajas como el 7.9 por ciento, según un comunicado de BYD en agosto, mientras que el promedio del mercado para préstamos para autos nuevos se sitúa entre el 13 y el 14 por ciento. El asesor de ventas de BYD, González, declaró a Bloomberg que BYD ofrece préstamos de BBVA y Banorte con tasas de interés de entre el 8.5 y el 12.9 por ciento.

Las marcas chinas también pueden beneficiarse de los incentivos del gobierno de Sheinbaum destinados a los vehículos eléctricos.

Los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables están exentos de impuestos federales al momento de su compra y reciben una deducción en el impuesto sobre la renta (ISR). Algunos estados de México han eliminado las cuotas anuales para vehículos eléctricos e híbridos, lo que les ahorra costosas pruebas de emisiones.

Cuando la calidad del aire es deficiente en la Ciudad de México y otras zonas metropolitanas, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables están permitidos en las carreteras en todo momento pese al Doble Hoy No Circula, mientras que otros vehículos solo pueden circular en ciertos días. Además, bajo el programa Plan México, los autos eléctricos e híbridos enchufables comprados entre 2025 y 2030 recibirán una deducción fiscal inmediata de hasta el 86 por ciento de su valor.

Además, el gobierno de Sheinbaum está impulsando la adopción de vehículos eléctricos con incentivos para promover la inversión en infraestructura de carga. Estos incluyen un crédito fiscal para la instalación de estaciones de carga públicas equivalente al 30 por ciento del monto invertido. La empresa estatal de servicios públicos, CFE, ofrece un programa que permite la instalación de un medidor dedicado para la carga de vehículos, lo que permite acceder a una tarifa comercial.

BYD planea traer su tecnología de carga a México a partir de abril, según declaró Stella Li, presidenta de BYD Américas, a finales del año pasado. Su denominada carga rápida es competitiva con la recarga de gasolina, ofreciendo una autonomía de 400 kilómetros con una carga de cinco minutos.

“Si vas a cualquier ciudad de México, puedes ver que BYD es la favorita”, dijo Li en una conferencia de prensa en Zhengzhou, China, con periodistas mexicanos en noviembre, comparando la popularidad de los concesionarios de su compañía con las tiendas Apple. “Cada vez que tenemos un evento de fin de semana, se llena de gente. Sueñan con tener su propio BYD”.