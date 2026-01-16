Canadá ‘rompe’ con Trump... y ‘abraza’ a China: Reduce arancel del 100 al 6% a autos eléctricos de Asia

Canadá acordó romper con Estados Unidos y reducir el 100 por ciento de sus aranceles a los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos a los productos agrícolas canadienses, anunció este viernes 16 de enero el primer ministro Mark Carney.

Canadá permitirá la entrada de hasta 49 mil vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6.1 por ciento en términos de nación más favorecida, que aumentará a unos 70 mil en cinco años.

Por su parte, China reducirá su arancel total sobre las semillas de canola, un importante producto de exportación canadiense, del 84 por ciento a aproximadamente el 15 por ciento, según informó a la prensa.

“Nuestra relación con China ha avanzado en los últimos meses. Es más predecible y se ven resultados gracias a ello”, afirmó Carney.

Carney no ha podido llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para reducir algunos aranceles que están castigando a algunos sectores clave de la economía canadiense y Trump ha hablado anteriormente de convertir a Canadá en el estado número 51.

China y Canadá se comprometen a mejorar su relación tras años de distanciamiento

Carney y el líder chino Xi Jinping se comprometieron a mejorar las relaciones entre sus dos naciones después de años de acritud.

Xi le dijo a Carney en una reunión en el Gran Salón del Pueblo que está dispuesto a seguir trabajando para mejorar los lazos, y señaló que se han estado llevando a cabo conversaciones para restablecer y reiniciar la cooperación desde que ambos mantuvieron una reunión inicial en octubre en el marco de una conferencia económica regional en Corea del Sur.

Carney, el primer primer ministro canadiense que visita China en ocho años , dijo a Xi que mejores relaciones ayudarían a mejorar un sistema de gobernanza global que describió como “bajo gran presión”.

La nueva realidad refleja en gran medida el llamado enfoque de “Estados Unidos primero” de Trump. Los aranceles que ha impuesto han afectado tanto a la economía canadiense como a la china. Carney, quien se ha reunido con varias empresas chinas líderes en Pekín, declaró antes de su viaje que su gobierno está centrado en construir una economía menos dependiente de Estados Unidos en lo que denominó “un momento de disrupción del comercio global”.

Un empresario canadiense en China calificó la visita de Carney como un cambio radical y afirmó que restablece el diálogo, el respeto y un marco entre las dos naciones.

“No teníamos estas tres cosas”, dijo Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, empresa que ayuda a los exportadores a navegar el mercado chino. “Las partes no se comunicaron durante años”.

¿Por qué Canadá había impuesto aranceles a los autos eléctricos de China?

Canadá siguió los pasos de Estados Unidos al imponer aranceles del 100 por ciento a los vehículos eléctricos procedentes de China y del 25 por ciento al ​​acero y al aluminio durante el mandato del exprimer ministro Justin Trudeau, predecesor de Carney.

Carney intentó abordar las preocupaciones de los fabricantes de automóviles y los trabajadores automotrices canadienses al decir que el límite inicial a las importaciones de vehículos eléctricos chinos era de alrededor del 3 por ciento de los 1.8 millones de vehículos vendidos en Canadá anualmente y que, a cambio, se espera que China comience a invertir en la industria automotriz canadiense dentro de tres años.

“Estamos construyendo una nueva parte de nuestra industria automotriz, construyendo autos del futuro en asociación, brindando autos asequibles para los canadienses en un momento en que la asequibilidad es una prioridad, y haciéndolo a una escala que permita una transición fluida en el sector”, dijo.

China respondió imponiendo aranceles del 100 por ciento al aceite y la harina de canola canadienses, y del 25 por ciento a la carne de cerdo y los mariscos. Añadió un arancel del 75.8 por ciento a las semillas de canola en agosto pasado.

En conjunto, los impuestos a la importación cerraron el mercado chino a la canola canadiense, según declaró un grupo del sector. En general, las importaciones chinas desde Canadá cayeron un 10.4 por ciento el año pasado, hasta los 41.700 millones de dólares, según datos comerciales chinos.