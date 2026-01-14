Países afectados por aranceles de Trump ‘desfilan’ ante Xi Jinping para negociar acuerdos con China

Donald Trump y Xi Jinping sellaron un pacto comercial en octubre 2025, China acordó suspender durante un año los controles más estrictos a la exportación de minerales críticos. [Fotografía. Shutterstock]

La guerra arancelaria de Donald Trump mantuvo ocupados a los aliados de Estados Unidos durante gran parte del año pasado. Ahora, el presidente Xi Jinping da la bienvenida a una procesión de líderes que buscan mejorar las relaciones con la otra gran economía del mundo.

El surcoreano Lee Jae Myung inició la tendencia este mes, consolidando una mejora en los lazos al convertirse en el primer presidente de su nación en visitar China desde 2019.

El primer ministro canadiense Mark Carney siguió su ejemplo cuando llegó el miércoles por la noche, cerrando una brecha de casi una década en la diplomacia de líder a líder entre Ottawa y Beijing en la nación asiática.

Días después, el primer ministro Keir Starmer viajará a la capital china para impulsar las empresas británicas, lo que marca una primera vez desde 2018. También se espera que el canciller alemán, Friedrich Merz, visite el país el próximo mes.

El desfile de políticos se produce meses después de que Trump sellara una tregua arancelaria con China que redujo las tensiones entre las mayores economías del mundo.

Xi Jinping y el líder estadounidense tienen previsto reunirse cuatro veces este año, y la cumbre de abril probablemente convertirá a Trump en el quinto líder de un país del Grupo de los Siete en visitar China en medio año, si sus últimas amenazas arancelarias no arruinan la distensión.

“Trump está generando FOMO diplomático en Occidente”, afirmó Neil Thomas, investigador de política china en el Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, utilizando el acrónimo de “miedo a perderse algo”.

“Su enfoque genera en los líderes un gran interés por interactuar con Xi Jinping para no verse marginados por las maniobras entre Estados Unidos y China”, comentó.

Como reflejo de este cambio, esta semana la administración Trump se acercó a permitir que Nvidia venda chips más avanzados a China, al tiempo que retenía productos de primera calidad.

Xi Jinping está aprovechando la oportunidad para aislar a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuyos comentarios, sugiriendo que Japón podría desplegar sus fuerzas armadas si China intenta apoderarse de Taiwán, han enfurecido a Pekín.

En una maniobra cuidadosamente orquestada, el Ministerio de Comercio chino reveló restricciones a las exportaciones a Tokio durante la visita de Lee, de Corea del Sur, quien rápidamente aclaró que los lazos con las principales economías asiáticas eran igualmente importantes.

“Pekín busca presentarse como una gran potencia predecible, aunque no siempre agradable, en asuntos internacionales”, declaró Yu Jie, investigador principal sobre China en Chatham House. “Esto también le brinda a China la oportunidad de evaluar su capacidad para aislar la iniciativa del primer ministro japonés de irritar a China por los asuntos a través del estrecho”.

Tierras raras, otra razón para que líderes extranjeros se reúnan con Xi Jinping

Cuando Donald Trump y Xi Jinping sellaron un pacto comercial en octubre pasado, Pekín acordó suspender durante un año los controles más estrictos a la exportación de minerales críticos, de los cuales China es el principal proveedor mundial. Trump elogió dicho pacto como una victoria para el mundo, pero los líderes de las economías occidentales están deseosos de presentar sus argumentos ante las autoridades chinas.

Las propuestas de los socios estadounidenses también se producen tras la guerra arancelaria de Trump, que el año pasado presionó a los aliados estadounidenses para que prometieran inversiones multimillonarias. Al mismo tiempo, el líder republicano ha sacado a Vladimir Putin del aislamiento, ha sorprendido al mundo al derrocar al líder de Venezuela y ha amenazado con invadir Groenlandia.

Cuando se trata de reparar los lazos con China, “las razones para no hacerlo se han evaporado”, dijo Kurt Tong, ex diplomático estadounidense de alto rango en Asia, destacando la relación “menos confrontativa” entre Washington y Beijing.

A muchos gobiernos extranjeros les preocupa la inundacion de exportaciones chinas en sus economías. El líder francés, Emmanuel Macron, calificó la situación de “vida o muerte” para la industria europea tras su visita a Pekín en diciembre. Sin embargo, la mayoría está adoptando un enfoque pragmático.

El australiano Anthony Albanese ofreció un ejemplo temprano para equilibrar las relaciones durante su primer mandato, donde minimizó en gran medida cualquier aspecto relacionado con la seguridad y se centró en restablecer el comercio.

Su visita a China en noviembre de 2023 ayudó a cerrar un capítulo tenso, después de que Pekín impusiera medidas punitivas a algunos productos australianos. Visitó la capital china por segunda vez el año pasado.

Una prueba de este cambio fue la decisión que tomó la Unión Europea esta semana de considerar establecer precios mínimos para reemplazar los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos chinos desde 2024.

De igual manera, China espera presionar a Carney para que flexibilice los aranceles del 100% que Canadá aplica a los coches eléctricos de fabricación china —introducidos para alinearse con los impuestos de la era Biden— durante su viaje, según personas familiarizadas con el asunto. A cambio, Pekín propondrá flexibilizar las restricciones sobre los productos de colza canadienses.