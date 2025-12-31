Xi Jinping presume avances de China en IA y chips en 2025: ‘Somos una de las economías que más innova’

China y EU tuvieron un 2025 'calientito' por la aplicación de aranceles.

El presidente Xi Jinping destacó los logros de China en inteligencia artificial y la industria de chips en un triunfal discurso de Nochevieja, en el que instó a una mayor confianza en el desarrollo del país para 2026.

“China se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en términos de capacidad de innovación”, declaró este 31 de diciembre en un discurso televisado, transmitido a los mil 400 millones de habitantes del país, en el que destacó los logros de China en grandes modelos de IA y los avances en la investigación y el desarrollo de chips.

El líder chino subrayó el papel de la innovación en el objetivo de su gobierno de lograr un desarrollo económico de alta calidad y la integración de la tecnología y la industria, citando los avances en robots humanoides y drones.

También elogió el progreso de China en el sector aeroespacial y de defensa, destacando el portaaviones más reciente del país, el Fujian, equipado con un nuevo sistema de lanzamiento por catapulta electromagnética.

China ha superado numerosas dificultades y desafíos para cumplir los objetivos establecidos en su XIV Plan Quinquenal, afirmó Xi, añadiendo que el PIB del país está en camino de alcanzar los 140 billones de yuanes (20 billones de dólares) en 2025.

“Nuestras capacidades económicas, tecnológicas y de defensa nacional, junto con nuestra fortaleza nacional en general, han alcanzado nuevas cotas”, declaró Xi.

¿Cuáles fueron los logros más grandes de China en 2025?

El discurso de Nochevieja de Xi fue el más optimista de los últimos años, después de que su gobierno superara numerosos desafíos para subrayar el estatus de China como una superpotencia mundial en ascenso.

2025 comenzó con un avance sorprendente cuando la startup china de inteligencia artificial DeepSeek desafió las restricciones estadounidenses a los chips para lanzar un modelo potente y de bajo coste que sorprendió a Silicon Valley y sacudió a Wall Street.

Los fabricantes chinos de chips se han lanzado al mercado de las OPI, recaudando fondos clave para el objetivo del país de alcanzar la autosuficiencia tecnológica y ganar la carrera mundial en inteligencia artificial.

China también hizo frente a la renovada guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump, ejerciendo su dominio sobre las tierras raras para obtener concesiones en aranceles y controles de exportación.

Los envíos chinos encontraron nuevos destinos fuera de Estados Unidos, impulsando su superávit comercial por encima del billón de dólares por primera vez, un nuevo récord en la historia del comercio mundial.

Los lazos entre las economías más grandes del mundo se han estabilizado en los últimos meses después de que Xi y Trump firmaran una tregua de un año en Corea del Sur en octubre. Trump tiene previsto visitar China en abril.

En otra muestra de la confianza de Xi en el manejo de las relaciones con Washington, el presidente de China no destacó las “incertidumbres externas” como un desafío en sus perspectivas para el nuevo año, como lo había hecho para 2025. En cambio, señaló que 2026 marca el inicio del 15.º Plan Quinquenal del gobierno y pidió centrarse en el desarrollo de alta calidad.

“Debemos mantenernos firmes en nuestros objetivos, mantener una confianza firme y aprovechar nuestro impulso”, declaró.