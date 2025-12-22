China vs USA, la carrera geopolítica de las IA’s

La carrera por el liderazgo en inteligencia artificial ha dejado de ser un debate estrictamente tecnológico para convertirse en un pulso económico y geopolítico de primer orden. El reciente lanzamiento de Gemini 3 por parte de Google, analizado por The New York Times como un paso decisivo en la competencia entre grandes modelos de lenguaje, confirma que el centro de la disputa ya no es sólo quién desarrolla el algoritmo más sofisticado, sino quién logra integrar la IA en la vida cotidiana de millones de usuarios y convertirla en un negocio sostenible a escala global. En ese contexto, la competencia entre ChatGPT, Gemini 3 y las plataformas chinas de IA refleja una fragmentación tecnológica alineada con intereses económicos y estratégicos más amplios.

Gemini 3 es la apuesta más ambiciosa de Google hasta ahora. Su fortaleza no reside únicamente en mejoras técnicas como el razonamiento multimodal o la ampliación del contexto, sino en su integración directa con el ecosistema de Google: el buscador, Gmail, Drive, Android y los servicios para desarrolladores. Esta ventaja estructural le permite escalar usuarios con rapidez y convertir la IA en una capa transversal de servicios existentes. El riesgo, sin embargo, es evidente: Gemini está profundamente atado a un solo ecosistema, lo que limita su adopción en entornos que buscan independencia tecnológica o mayor neutralidad de plataforma.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, ha seguido una estrategia distinta. Su principal ventaja ha sido la adopción temprana y transversal, tanto por usuarios individuales como por empresas, universidades y desarrolladores. ChatGPT se consolidó como referencia en escritura, razonamiento textual, programación y flujos de trabajo complejos, y ha construido un ecosistema de integraciones empresariales que va más allá del consumo personal. Su debilidad relativa está en la falta de control sobre un sistema operativo o un buscador propio, lo que obliga a OpenAI a depender de alianzas, principalmente con Microsoft, para mantener escala y distribución.

A esta competencia se suma un tercer actor que no puede ignorarse: la inteligencia artificial de origen chino, encabezada por modelos como ERNIE Bot de Baidu y, más recientemente, DeepSeek, que ha ganado notoriedad por su eficiencia y capacidad técnica con costos de entrenamiento significativamente menores. Estas plataformas no compiten directamente en el mercado occidental, pero dominan un ecosistema digital propio de cientos de millones de usuarios dentro de China. Su principal fortaleza no es la apertura global, sino el respaldo estatal, el acceso privilegiado a datos locales y una estrategia alineada con los objetivos del gobierno chino en materia de soberanía tecnológica.

A diferencia de ChatGPT o Gemini, las IAs chinas operan bajo restricciones regulatorias más estrictas en contenidos y uso, lo que limita su proyección internacional, pero también las vuelve herramientas estratégicas para el control de información, productividad industrial y desarrollo científico dentro de su propio bloque económico. En términos prácticos, China no compite por ganar usuarios globales, sino por no depender de tecnología extranjera en un sector considerado crítico para su seguridad nacional.

Este punto revela la dimensión geopolítica de la carrera de las IAs. Estados Unidos, China y, en menor medida, Europa, entienden que la inteligencia artificial será una infraestructura básica de poder económico, militar y cultural. Controlar los modelos más utilizados implica influir en cómo se produce conocimiento, cómo se automatiza el trabajo y cómo circula la información. No es casual que las restricciones a la exportación de chips avanzados, los controles sobre datos y las inversiones públicas en IA se hayan intensificado en los últimos años.

En este contexto, la discusión sobre qué modelo es “mejor” pierde centralidad frente a una pregunta más estratégica: ¿quién logra acumular más usuarios y convertir esa base en un sistema de monetización diversificado? Las suscripciones mensuales son sólo una fase inicial. El verdadero negocio está en la publicidad contextual, los servicios empresariales, las licencias de integración, la automatización de procesos industriales y la captura de datos que retroalimentan los modelos. Tener usuarios no sólo genera ingresos directos, sino ventajas competitivas acumulativas.

Gemini 3, ChatGPT y las IAs chinas avanzan por caminos distintos, pero con un objetivo común: convertirse en infraestructura indispensable. La carrera no se definirá únicamente por la calidad del modelo, sino por su capacidad de insertarse en la economía real y en la vida diaria de las personas. En ese sentido, la inteligencia artificial no es sólo una innovación tecnológica; es un instrumento de poder económico y geopolítico cuya influencia se medirá menos por benchmarks técnicos y más por su capacidad de moldear mercados, hábitos y decisiones en los próximos años.

