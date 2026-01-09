Trump negocia con petróleo ajeno: Invita a China y Rusia a comprar crudo venezolano bajo control de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este viernes a China y a Rusia a comprar todo el petróleo venezolano gestionado por Washington “que necesiten” y defendió que su administración asuma el control de las ventas del crudo de ese país sudamericano, porque de lo contrario “Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero”.

“Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten”, dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con directivos de petroleras, en la que se abordó la reconstrucción del sector petrolero en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La cita con ejecutivos de grandes multinacionales, como Chevron, Exxon, Repsol y Eni, se produjo después del operativo que llevó a la detención de Maduro y del anuncio de Washington de que se encargaría de comercializar millones de barriles de crudo venezolano bajo un pacto con el gobierno interino de ese país.

Trump, quien ya había anunciado que negociaría con las petroleras la revitalización de la “severamente deteriorada” industria de hidrocarburos en Venezuela, advirtió que si Estados Unidos no hubiera asumido el control del petróleo venezolano “China habría entrado allí y Rusia también habría entrado allí”.

Donald Trump pide a petroleras de EU construir instalaciones en Venezuela

El mandatario agregó que espera que las compañías petroleras construyan nuevas instalaciones en lugar de solo “una simple renovación”.

“Espero que construyan todo completamente nuevo, que eliminen la vieja chatarra que ha estado allí durante tantos años y que lo hagan de la manera correcta. Van a estar allí mucho tiempo. Si llegamos a un acuerdo, si cerramos un trato, van a estar allí mucho tiempo”, indicó.

Antes de la reunión, Trump se disculpó con las petroleras que no pudo recibir este viernes por falta de espacio y adelantó que los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, “recibirán durante la próxima semana” a quienes no estuvieron hoy en la Casa Blanca.