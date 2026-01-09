Trump dice que canceló segundo ataque vs. Venezuela tras liberar presos políticos: ‘Parece innecesario’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 9 de enero que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano.

En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, “parece innecesaria”.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Y agregó que “Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, precisó.

Reiteró, además, que “las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca”, en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano.

Oposición venezolana exige liberar a más presos políticos

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que hasta las 8:30 hora local de este viernes solo ha podido confirmar 11 excarcelaciones, sin precisar nombres, por lo que exigió la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra -según dos ONG locales- oscila entre 800 y mil.

La PUD indicó que desde la 1:00 horas de este viernes no ha recibido “ningún reporte de nuevas liberaciones”, después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves nuevas excarcelaciones, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo.

“Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos”, agregó el mayor bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela, al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

El anuncio de las excarcelaciones es una de las primeras acciones de la presidenta encargada tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió un nuevo escenario entre Caracas y Washington, marcado por la intención del presidente Donald Trump de dirigir una transición en el país sudamericano y la venta de su petróleo.