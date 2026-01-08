Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en Colombia para dialogar sobre crisis entre EU y Venezuela

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó la invitación tanto a Delcy Rodríguez como a Donald Trump para que visiten el país con el fin de mediar la crisis política que vive Venezuela [Fotografía. EFE]

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, próximamente visitará Colombia para sostener un encuentro oficial con el presidente Gustavo Petro. La reunión tendrá lugar en la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo colombiano, como parte de las acciones para lograr estabilidad en la región y tras la intervención militar de EU en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno de Colombia confirmó la visita a través de un comunicado emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El documento destacó que la presencia de Delcy Rodríguez forma parte de los esfuerzos por “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación política en Venezuela”.

La reunión fue gestionada a partir de la reciente conversación telefónica que sostuvieron Gustavo Petro y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. “Tal como lo expresó nuestro mandatario, el diálogo es el camino para buscar la solución a los conflictos”, indicó el DAPRE en el comunicado.

¿De qué hablaron Gustavo Petro y Donald Trump?

Durante la llamada, Donald Trump invitó a Gustavo Petro a restablecer los canales de comunicación entre ambas naciones y propuso una reunión preparatoria entre el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Yolanda Villavicencio.

El mandatario estadounidense detalló que Gustavo Petro le expuso la situación del narcotráfico en Colombia, así como otros desacuerdos que han surgido entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de una futura reunión presencial con Gustavo Petro en la Casa Blanca.

Tras la llamada telefónica, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó la invitación tanto a Delcy Rodríguez como a Donald Trump para que visiten el país con el fin de mediar la crisis política que vive Venezuela, tras el operativo militar que realizó Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Recientemente, Donald Trump confirmó que llegó a un acuerdo con la administración de Delcy Rodríguez para que Venezuela le venda a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

De igual forma, el mandatario informó que Venezuela se comprometió a comprar productos elaborados exclusivamente en Estados Unidos con el dinero que se genere de la venta petrolera entre ambos países.

