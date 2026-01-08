Embajada de Venezuela en México se declara en ‘resistencia activa’ tras arresto de Maduro

Jóvenes mexicanos escribieron frases en apoyo a Venezuela durante el mitin en contra del intervencionismo de Estados Unidos.

La embajada de Venezuela en México se declaró en “resistencia activa” ante la detención del presidente Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, por lo que sus actividades se mantienen con normalidad.

“Venezuela informa a sus connacionales que, pese al dolor que enfrenta el país tras el vil ataque contra nuestra Soberanía y el secuestro del Presidente Nicolas Maduro, y su esposa Diputada Cilia Flores, esta Misión Diplomática se mantiene en resistencia activa prolongada, LABORANDO DE MANERA NORMAL, para garantizar la atención de cada ciudadana y ciudadano venezolano en México”.

La representación diplomática ubicada en la Ciudad de México afirmó que se suma al llamado de unidad hecho por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pese a las “horas contra la estabilidad de la patria”.

Tras la acción de Estados Unidos, la embajadora Stella Marina Lugo ha posteado en su cuenta de Facebook mensajes con las frases: “¡Leales siempre, traidores nunca! Nosotros venceremos!”.

Además, ha agradecido a las diversas manifestaciones que se han dado en la Ciudad de México en apoyo a Venezuela.

“Agradecemos a las organizaciones sociales y políticas y colectivos mexicanos que expresaron su apoyo y solidaridad para con el pueblo de Venezuela, y rechazaron el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

“El mundo entero alza su voz para exigir la liberación inmediata de nuestro Presidente y el respeto a la soberanía y voluntad del pueblo venezolano. ¡¡¡Nosotros venceremos!!!”.

La detención de Nicolás Maduro a manos de EU

La captura de Nicolás Maduro se realizó la madrugada del 3 de enero pasado, cuando el presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas especiales de Estados Unidos dentro de Venezuela, como parte de la Operación ‘Resolución Absoluta’ ordenada por Donald Trump.

Luego de este operativo, Trump compartió la primera foto de Nicolás Maduro detenido en un buque de la Marina estadounidense y fue llevado a Nueva York.

Maduro y Cilia Flores fueron llevados al tribunal federal del sur de Nueva York al día siguiente.

En una audiencia, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras.