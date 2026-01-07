México no envía más petróleo a Cuba tras captura de Maduro, pero ‘somos proveedor importante’: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum reconoció que México mantiene los envíos de petróleo a Cuba, pero estos no exceden las cantidades anteriores de crudo.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que se envíe más petróleo a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro y aseguró que México se convertirá en un proveedor importante de crudo.

“No se está enviando más petróleo del que se ha enviado anteriormente a Cuba, es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 7 de enero.

Sheinbaum descartó que los envíos a la isla aumenten, sino que son entregas regulares de crudo a Cuba, como se ha hecho desde sexenios anteriores.

“Con la situación actual de Venezuela, México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela”, dijo sobre el tema.

Sheinbaum critica presiones de EU a Venezuela

Claudia Sheinbaum también se refirió a las presiones de Estados Unidos a Venezuela luego de que Donald Trump exigió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que priorice las relaciones comerciales con EU y, en cambio, ‘corte lazos’ con Cuba, China, Rusia, entre otros países.

“Cada país es soberano, y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales. No creo que una nación deba decidir sobre otra, por más pequeña o problemática que sea”, reiteró.

La mandataria recordó que cada país y su pueblo tienen que decidir sobre el destino de sus propios recursos naturales, en este caso, el petróleo.

Además, criticó que se utilice la fuerza para disponer del crudo y de las relaciones comerciales entre los países.

Trump asegura que Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que también se administrarán los recursos petroleros de Venezuela, que enviará de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a suelo norteamericano.

“Le he pedido al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en barcos de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, publicó Donald Trump en Truth Social.

Con respecto a las ganancias de dicho recurso, Trump aseguró que también serán administradas por él y utilizadas en beneficio tanto de Venezuela como de Estados Unidos.

Por esa razón, la Casa Blanca organiza una reunión el próximo viernes con ejecutivos de empresas petroleras de Venezuela, entre ellas Exxon, Chevron y ConocoPhillips.

Dicho anuncio ocurrió días después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas y luego de que Delcy Rodríguez, asumió de forma provisional la Presidencia de Venezuela.