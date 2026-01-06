Sheinbaum: Se puede estar en contra del régimen de Maduro, pero nunca a favor de una intervención

La mandataria destacó que la soberanía de los pueblos es un principio fundamental de la política exterior de México. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que si bien, se puede estar en contra del régimen de Nicolás Maduro o del chavismo en Venezuela, nunca se puede aceptar que una potencia como Estados Unidos intervenga para capturar a un presidente mediante el uso de la fuerza.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró su rechazo a los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando tropas estadounidenses ingresaron al país latinoamericano para detener a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo.

“Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo... eso es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país utilice la fuerza para llevarse a un presidente. (Con) eso no podemos estar de acuerdo nunca... es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela”, sostuvo Sheinbaum.

La presidenta agregó que, incluso si el presidente venezolano resulta culpable de lo que se le acusa en Estados Unidos, la política exterior de México continuará siendo de no intervención frente a conflictos internacionales, así como de la soberanía de los pueblos.

“Nuestra política exterior es algo muy valioso, nunca podemos estar de acuerdo con que un país invada a otro, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse en el caso de Maduro”, expresó la mandataria federal.

Sheinbaum también calificó de “interesante” la postura de Maduro durante su primera audiencia en Nueva York, donde se declaró inocente y acusó al gobierno de Estados Unidos de secuestrarlo, alegando ser un “prisionero de guerra”.

En este sentido, la presidenta pidió un juicio justo para el mandatario venezolano, apenas unas horas después de que los fiscales estadounidenses modificaran la acusación contra Maduro y dejaran de presentarlo como líder del Cártel de los Soles.

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum: ‘No serviría de nada una intervención de EU en México’

Al ser cuestionada sobre las constantes amenazas de Trump respecto de una probable intervención militar en territorio mexicano, la presidenta indicó que esto “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la soberanía nacional.

Insistió en que México tiene una relación bilateral con Washington basada en la “cooperación sin subordinación” y reiteró que el país mantendrá la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero siempre bajo principios de respeto mutuo.

Sheinbaum recordó experiencias pasadas de colaboración con Estados Unidos, particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) participaron abiertamente en operativos en México.

“En la época de Calderón los agentes de la DEA iban a los operativos. Estaban con las fuerzas federales y ¿de qué sirvió?”, dijo al señalar la elevada tasa de homicidios que se registró en aquellos años.

Por último, y cuestionada sobre si a la reciente definición de Washington al fentanilo como un arma de destrucción masiva podría dar a Estados Unidos más argumentos a operaciones en territorio nacional, reconoció que esto es posible, “pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

“Cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía”, apuntó.

Con información de EFE.