Sheinbaum pide a EU juicio justo para Nicolás Maduro: ‘Tiene que haber celeridad y justicia’

Claudia Sheinbaum pidió un juicio justo para Nicolás Maduro tras su captura y cuestionó el uso de la fuerza en un país soberano. (Cuartoscuro / EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo en Estados Unidos, luego de la incursión de las Fuerzas Armadas en Venezuela para su captura.

Alegó que no se debe respaldar el uso de la violencia para llevarse al mandatario de un país soberano, como ocurrió el 3 de enero en Venezuela.

“Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, eso es lo que hay que pedir para todos en cualquier circunstancia, y en este en particular, tiene que haber celeridad y justicia”, comentó la presidenta Sheinbaum.

El posicionamiento de la mandataria federal surge tras los reportes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la acusación contra Nicolás Maduro por presuntamente liderar la organización Cártel de los Soles, según The New York Times (NYT).

Los fiscales estadounidenses abandonaron la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización que realmente exista, aunque mantuvieron las imputaciones por el delito de participar en una conspiración para traficar drogas.

En la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con el NYT, se refiere al Cártel de los Soles como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” entre funcionarios venezolanos, alimentada por dinero del narcotráfico.

Sheinbaum responde a Trump: ‘EU debe hacer más’ para combatir al narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a su homólogo y señaló que se “tiene que hacer algo” en su país para combatir el crimen organizado.

La mandataria afirmó que Estados Unidos necesita mayor control en la venta de armas, ya que suelen llegar a territorio nacional en manos del crimen organizado. También mencionó que grupos criminales que operan en su territorio lavan las ganancias de actividades ilícitas, además de la necesidad de fortalecer la educación de la juventud para evitar el consumo de drogas.

“Así como ellos piensan que deberíamos hacer más, nosotros también pensamos que ellos deberían hacer más en este tema, porque finalmente la delincuencia organizada en México se nutre, porque en México está prohibida la venta libre de armas, hay mucho control en la venta formal de armas. ¿Cómo se vende ilegalmente las armas? Por la entrada de estas armas desde Estados Unidos, y de igual manera en lo que ellos tienen que hacer en la persecución de delitos en Estados Unidos (...)”, sostuvo la mandataria durante la conferencia de prensa.