Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 6 de enero desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

Luego del reporte de un supuesto golpe de Estado en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum podría informar sobre la cantidad de mexicanos en el país del caribe y si estos solicitaron apoyo para regresar a México.

Habitualmente, los martes, el Gobierno federal suele brindar información sobre temas de Salud, pero tras más de un mes sin presentarse, el Gabinete de Seguridad podría asistir al Palacio Nacional para brindar un reporte sobre los resultados de diciembre.

¿Qué sucedió en la mañanera de Sheinbaum del 5 de enero?

Durante la conferencia de prensa anterior, la mandataria aprovechó el espacio para condenar la detención de Nicolás Maduro e invasión a Venezuela por el Gobierno de Donald Trump.

Criticó la actuación de organismos internacionales y de las figuras políticas mexicanas que hacen un llamado para que Estados Unidos intervenga en el país para combatir a los cárteles mexicanos.

A la par, negó que vaya a buscar una llamada con su homólogo estadounidense para evitar que se lleve a cabo una intervención en territorio nacional; recordó que existe un entendimiento para colaborar y cooperar sin la subordinación.