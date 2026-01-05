Inicia el juicio de Nicolás Maduro EN VIVO: Minuto a minuto de la audiencia del presidente de Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante las autoridades estadounidenses.

Dos días después de ser detenido, el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos comienza este lunes 5 de enero en una Corte de Nueva York.

La captura de Nicolás Maduro se realizó la madrugada del 3 de enero pasado. El presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y llevados a EU como parte de la Operación ‘Resolución Absoluta’, ordenada por Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Tras la operación, Trump compartió la primera foto de Nicolás Maduro detenido a bordo del buque USS Iwo Jima de la Marina de EU. Horas más tarde, autoridades de EU liberaron los primeros videos y fotos de Maduro en Nueva York, al interior de una instalación de la DEA.

La captura del presidente de Venezuela se realizó tras meses de presiones por parte del Gobierno de Washington, que ahora procesará a Maduro en un juicio. El Financiero comparte la cobertura en VIVO de la primera audiencia.

¿Dónde es el juicio contra Nicolás Maduro y quién es el juez?

El juicio contra Nicolás Maduro comienza la mañana de este lunes 5 de enero.

La sede del juicio será en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y el juez encargdo del caso es Alvin Hellerstein, quien llevó el caso del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de agresión sexual y violación, entre otros cargos, derivado del movimiento #MeToo.

Esta fue la primera fotografía publicada tras la captura de Nicolás Maduro. (Truth Social: Donald Trump)

¿Cuáles son los cargos contra Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro, quién portaba un pants Nike que se agotó en horas, enfrenta cuatro cargos en su contra. Según la fiscal de EU Maduro y Cilia Flores serán juzgados por narcoterrorismo.

Los cargos contra el presidente de Venezuela son:

Conspiración de narcoterrorismo : Maduro es señalado de distribuir al menos 5 kilos de cocaína. Incluso, Donald Trump acusó a Maduro de ser líder del Cártel de Los Soles.

: Maduro es señalado de distribuir al menos 5 kilos de cocaína. Incluso, Donald Trump acusó a Maduro de ser líder del Cártel de Los Soles. Conspiración para importar cocaína : Junto con cinco personas más, el presidente de Venezuela es acusado de presuntamente introducir drogas ilegales a EU.

: Junto con cinco personas más, el presidente de Venezuela es acusado de presuntamente introducir drogas ilegales a EU. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos : Como parte de sus presuntas operaciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, Maduro es acusado de poseer y utilizar armamento.

: Como parte de sus presuntas operaciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, Maduro es acusado de poseer y utilizar armamento. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Estados Unidos acusa a Maduro de este delito, además de que lo relaciona con una serie de sobornos, secuestros y asesinatos con tal de mantener sus operaciones.

En caso de ser declarado culpable, Nicolás Maduro podría recibir la cadena perpetua; sin embargo, se desconoce cuál será su postura en el juicio. Anteriormente, el mandatario venezolano negó tener vínculos con el narcotráfico.

¿Cuál sería la relación de Nicolás Maduro con el Cártel de Los Soles?

Cuando Trump acusó a Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles, ofreció 50 millones de dólares por información que permitiera la captura del presidente de Venezuela.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la participación de Nicolás Maduro en el tráfico de drogas comenzó desde antes de que gobernara Venezuela. Los momentos claves serían::

2000 a 2006: Como diputado de la Asamblea Nacional, Maduro habría movido cargamentos de cocaína bajo la protección de fuerzas de seguridad venezolanas.

Como diputado de la Asamblea Nacional, Maduro habría movido cargamentos de cocaína bajo la protección de fuerzas de seguridad venezolanas. 2006 a 2013: Ya como canciller, Maduro presuntamente entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, y supuestamente facilitó la cobertura diplomática para aeronaves que llevaban ganancias del narcotráfico desde México hasta Venezuela.

Ya como canciller, Maduro presuntamente entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, y supuestamente facilitó la cobertura diplomática para aeronaves que llevaban ganancias del narcotráfico desde México hasta Venezuela. 2020: Durante su primera acusación, EU estimó que transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína sobre Venezuela, con Maduro ya como presidente.

Durante su primera acusación, EU estimó que transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína sobre Venezuela, con Maduro ya como presidente. Durante su mandato, Maduro presuntamente permitió actos de corrupción impulsados por el tráfico de cocaína en beneficio propio, de su entorno y su familia.

Los expedientes también mencionan a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Además, la ‘lista negra’ incluye a:

Diosdado Cabello Rondón,

Ramón Rodríguez Chacín , y

, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, presunto líder del Tren de Aragua.

¿Dónde está preso Nicolás Maduro?

Luego de su captura, Nicolás Maduro, cuya historia comenzó como conductor de autobús, fue recluido en la ‘cárcel de los famosos’: el Centro Metropolitano de Detención, de Brooklyn, Nueva York.

En esa prisión estadounidense, se encuentran recluidas figuras del narcotráfico en México como Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Rafael ‘Caro’ Quintero.

Se prevé que Maduro permanezca en esa instalación el resto de su juicio.

¿Quién gobierna Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Aunque Donald Trump aseguró que Estados Unidos se hará cargo del petróelo y del país hasta que existan las condiciones para la transición en el poder, la Constitución de Venezuela indica que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, debe ser la presidenta interina.

Delcy Rodríguez mencionó que Nicolás Maduro es “el único presidente de Venezuela”, y llamó “extremistas” a los estadounidenses por promover la agresión armada, además de que advirtió que “la historia y la justicia se los hará pagar”.

Ayer, Trump amenazó a Delcy Rodríguez y aseguró: “Si no actúa bien, le irá peor que a Maduro”.

Venezolanos salieron a las calles tras la captura de Nicolás Maduro. (EFE)

Estos son los planes de EU con el petróleo de Venezuela

Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Esto es un punto clave en los intereses de Donald Trump y Estados Unidos. El mandatario aseguró que se harán cargo de la transición en el poder y de la gestión del petróleo.

Por ello, las compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares en la infraestructura petrolera de Venezuela, ya que “se encuentra en muy mal estado”.

El objetivo de Donald Trump, según sus dichos en conferencia de prensa, es incrementar la extracción de petróleo, ya que el ritmo era considerado “lento”.