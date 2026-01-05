‘El Mayo’ revelaría los secretos de Maduro y su vínculo con su socio ‘El Chapo’ Guzmán

'El Mayo' Zambada se declaró culpable el año pasado, por lo que abre la puerta a una posible colaboración con EU.

El gobierno de Estados Unidos busca implicar a Nicolás Maduro con los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Los Zetas.

Ello abre la puerta para que líderes de dichas organizaciones, detenidos en Estados Unidos, quienes lograron o buscan acuerdos de culpabilidad, como Ismael El Mayo Zambada, declaren en su contra.

Según la imputación S4 11 Cr. 205, desde hace casi dos décadas, Maduro ha estado asociado a grupos clasificados como narcoterroristas. “Maduro y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos”.

El documento, hecho público el sábado, recuerda la trayectoria política de Maduro (como diputado en la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente y presidente de su país), y lo acusa de haber “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado”.

Narcos tenían libre paso en Venezuela gracias a Maduro

Destaca que Maduro ha estado al frente de un esquema de corrupción, y junto con otros políticos, usó su autoridad “obtenida ilegalmente” y a las instituciones “que corroyó”, para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Incluso, “durante su propia presidencia, continuó participando en el tráfico de cocaína con narcotraficantes y grupos narcoterroristas”.

Advierte que Maduro, junto con otros miembros del régimen, como Diosdado Cabello (por quien la DEA ofrece 25 millones de dólares), facilitaron el empoderamiento y el crecimiento de grupos narcoterroristas que alimentaban sus organizaciones con las ganancias de la cocaína.

‘El Chapo’ recibió ayuda de Maduro en 2011

La acusación recuerda, por ejemplo, que en 2011 Joaquín El Chapo Guzmán financió laboratorios de cocaína en Colombia y la droga producida se llevó a Venezuela bajo la protección de aliados de Maduro.

También advierte que, aproximadamente entre 2006 y 2008, mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcotraficantes.

“Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro facilitaba el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden”, se lee en el documento.