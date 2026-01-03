Vender a sus aliados y enviar drogas: El papel de Maduro dentro del Cártel de los Soles, según EU

Una lona con el cartel de recompensa de Nicolás Maduro, quien era buscado por traficar armas y enviar drogas a EU (Foto: EFE/ Mario Caicedo)

Una cifra de ocho números era la recompensa por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue detenido y trasladado a Estados Unidos por narcotráfico y posesión de armas.

Publicado a principios de agosto del año pasado, el póster del Gobierno de Estados Unidos ofrecía 50 millones de dólares por el mandatario, quien presuntamente lideraba el Cártel de los Soles.

¿Cuál era el papel de Maduro en el Cártel de los Soles, según Trump?

El Cártel de los Soles surgió en 1993, luego de que Estados Unidos vinculara a dos generales de la Guardia Nacional venezolana con el narcotráfico.

Su nombre es una referencia a las insignias —soles—, que llevan los militares en sus uniformes.

De acuerdo con la causa judicial S2 11 Cr. 205, el Cártel de los Soles es una organización criminal compuesta por funcionarios y militares de alto rango en Venezuela.

La información expuesta por Estados Unidos asegura que tras la muerte del expresidente venezolano, Hugo Chávez (1954- 2013) Maduro asumió el Gobierno de Venezuela y encabezó el tráfico masivo de cocaína al país de Donald Trump.

Otros nombres de peso han sido relacionados con la estructura criminal como: Diosdado Cabello, en número dos del régimen chavista; Vladimir Padrino; y el magistrado del Supremo, Tareck El Aissami.

Washington acusa a la cúpula venezolana, incluido Nicolás Maduro, de traficar con armas para las FARC y sus disidencias, orquestar envíos masivos de drogas con el Cártel de Sinaloa, cobrar sobornos millonarios de los criminales, vender a sus aliados.

Cártel de los Soles, ¿una invención de Donald Trump?

De Cuba a Colombia, algunos países latinoamericanos alzaron la voz en contra de la acusación de Nicolás Maduro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que el Cártel de los Soles era sólo una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.

En 2020, tras el término del primer mandato de Donald Trump, la Casa Blanca presentó una causa que involucraba a Maduro y otros líderes chavistas que se encuentran presos en EU.