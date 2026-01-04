Mina de ‘oro negro’ ¿Cuántas reservas de petróleo tiene Venezuela en comparación con EU?

La producción de petróleo en Venezuela ha tenido una caída marcada durante el mandato de Nicolás Maduro. (Foto: Bloomberg)

Venezuela es el principal ‘almacén’ de reservas petroleras a nivel mundial. De acuerdo con las cifras más recientes, el país sudamericano concentra 303.2 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo, volumen que equivale al 19.4 por ciento del total global, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Frente a las reservas mexicanas, la diferencia es abismal. Al cierre de 2024, México reportó ante la OPEP 5.1 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo que implica que Venezuela dispone de casi 60 veces más reservas petroleras que el país.

Además, Venezuela tiene 6.7 veces más reservas petroleras que Estados Unidos, que, al cierre de 2024, reportó reservas por 45 mil millones de barriles de ‘oro negro’.

El más cercano competidor de Venezuela sería Arabia Saudita, que cuenta con reservas de 267.2 mil millones de barriles, seguido de Irán (208.6), Iraq (145), Emiratos Árabes Unidos (113) y Kuwait (101).

A pesar de los altos niveles de reservas petroleras con los que cuenta Venezuela, su nivel de producción es bajo, debido, principalmente, al deterioro operativo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

¿Cuánto petróleo produjo Venezuela en 2025?

Entre enero y agosto, el promedio de producción petrolera de Venezuela se ubicó en 963 mil barriles diarios, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

Esta cifra palidece con los récords históricos que llegó a producir a finales del siglo pasado. En 1997, Venezuela registró una producción promedio de 3 millones 181 mil barriles diarios de crudo,

Actualmente, incluso, Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, produce más hidrocarburos que Venezuela, ya que la producción promedio de 2025 rondó 1 millón 633 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos (aunque solo 1 millón 367 mil barriles son petróleo crudo, lo demás son condensados).

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, Donald Trump anunció que tomaría el control de las reservas petroleras del país sudamericano, por lo que pretende reclutar empresas estadounidenses para reconstruir la industria.

“Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, señaló el mandatario.